এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ফ্ল্যাগস্মিথ স্থাপন করুন।
কোড ডার্ক মোডে প্রকাশ করা, A/B পরীক্ষা চালানো এবং সেগমেন্ট অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগ এবং রিমোট কনফিগ পরিষেবা।
Flagsmith-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Flagsmith দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Flagsmith হলো একটি ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগ এবং রিমোট কনফিগ প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপারদের টগল ব্যবহার করে কোড শিপ করতে, ইউজার সেগমেন্টে ফিচার টার্গেট করতে এবং পুনরায় ডিপ্লয় না করেই A/B টেস্ট চালাতে সাহায্য করে। LaunchDarkly এবং Split-এর একটি সেলফ-হোস্টেড বিকল্প হিসেবে তৈরি, এটি প্রতি-এনভায়রনমেন্ট ফ্ল্যাগ ভ্যালু, পার্সেন্টেজ রোলআউট, মাল্টিভেরিয়েট ভ্যারিয়েশন, অডিট লগ এবং প্রতিটি প্রধান প্রোগ্রামিং ভাষা ও মোবাইল ফ্রেমওয়ার্কের জন্য SDKs প্রদান করে।
আপনার VPS-এ Flagsmith সেলফ-হোস্ট করা প্রতিটি ফিচার ফ্ল্যাগ, ইউজার সেগমেন্ট এবং রোলআউট সিদ্ধান্ত আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে রাখে, তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর মাধ্যমে না গিয়ে, যা আপনার পণ্য কীভাবে রোলআউট হচ্ছে তা দেখতে পারতো। বান্ডেল করা টাস্ক প্রসেসর ওয়েবহুক ডেলিভারি, নির্ধারিত ফ্ল্যাগ পরিবর্তন এবং অডিট লগ আর্কাইভাল অ্যাসিঙ্ক্রোনাসলি পরিচালনা করে, ফ্ল্যাগ ইভালুয়েশন রিকোয়েস্ট ব্লক না করেই।
Flagsmith-এর মূল ফিচারগুলো
ফ্ল্যাগ এবং রিমোট কনফিগ
বৈশিষ্ট্য চালু বা বন্ধ করুন, ব্যবহারকারীর সেগমেন্ট দ্বারা লক্ষ্য করুন, মাল্টিভেরিয়েট ভ্যারিয়েশন সরবরাহ করুন এবং একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে রিমোট কনফিগারেশন মান পরিবেশন করুন।
বহু-পরিবেশ প্রচার
এক-ক্লিকে কপি এবং প্রতি-পরিবেশ ওভাররাইড সহ ডেভেলপমেন্ট থেকে স্টেজিং হয়ে প্রোডাকশনে ফ্ল্যাগের মান উন্নীত করুন, নিরাপদ রোলআউটের জন্য।
শতাংশ রোলআউট
ধীরে ধীরে ট্র্যাফিকের শতাংশ অনুসারে বৈশিষ্ট্যগুলি চালু করুন, প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য স্টিকি বাকেটিং সহ, যাতে একই ব্যবহারকারী সেশন জুড়ে ধারাবাহিক আচরণ দেখতে পান।
নিরীক্ষা এবং অনুমোদন
প্রোডাকশন পরিবেশে সংবেদনশীল ফ্ল্যাগের জন্য ঐচ্ছিক পরিবর্তন-অনুরোধ অনুমোদনের কর্মপ্রবাহ সহ প্রতিটি ফ্ল্যাগ পরিবর্তনের সম্পূর্ণ অডিট লগ।
রিয়েল-টাইম SDKs
অফিসিয়াল SDKs জাভাস্ক্রিপ্ট, পাইথন, জাভা, গো, .নেট, রুবি, পিএইচপি, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড, রিঅ্যাক্ট নেটিভ, এবং ফ্লাটারের জন্য স্থানীয় মূল্যায়ন ক্যাশিং সহ।
ইন্টিগ্রেশন এবং ওয়েবহুক
স্ল্যাক, গিটহাব, গিটল্যাব, বিটবাকেট এবং ওয়েবহুক ইন্টিগ্রেশনগুলি প্রোডাকশনে ফ্ল্যাগ পরিবর্তন হলে আপনার দল এবং CI পাইপলাইনগুলিকে অবহিত করে।
কেন Hostinger-এ Flagsmith রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।