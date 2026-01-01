এক ক্লিকে কনভয় স্থাপন করুন।
লক্ষ লক্ষ ওয়েবহুক ইভেন্ট গ্রহণ, সংরক্ষণ, ডিবাগ এবং নির্ভরযোগ্যভাবে সরবরাহ করার জন্য একটি ক্লাউড-নেটিভ ওপেন-সোর্স ওয়েবহুকস গেটওয়ে।
Convoy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Convoy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কনভয় হল একটি ওপেন-সোর্স ক্লাউড-নেটিভ ওয়েবহুকস গেটওয়ে যা নিরাপদে লক্ষ লক্ষ ওয়েবহুক ইভেন্ট গ্রহণ, সংরক্ষণ, ডিবাগ, বিতরণ এবং বৃহৎ পরিসরে পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি এমন ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা গ্রাহকদের কাছে ইভেন্ট পাঠায় বা তৃতীয় পক্ষ থেকে ইভেন্ট গ্রহণ করে, এটি নির্ভরযোগ্য ওয়েবহুক পরিকাঠামো তৈরির অপারেশনাল সমস্যাগুলি সমাধান করে — স্বয়ংক্রিয় পুনঃচেষ্টা, স্বাক্ষর যাচাইকরণ, ডেড-লেটার হ্যান্ডলিং এবং প্রতিটি ডেলিভারি পরিদর্শনের জন্য একটি সম্পূর্ণ অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড।
কনভয়কে সেলফ-হোস্ট করলে ইভেন্ট পেলোড, গ্রাহক এন্ডপয়েন্ট এবং ডেলিভারি লগ আপনার VPS-এর মধ্যে থাকে, কোনো ইভেন্ট-প্রতি মূল্য ছাড়াই এবং আপনার ট্রাফিকে কোনো তৃতীয় পক্ষের দৃশ্যমানতা থাকে না। PostgreSQL এবং Redis পূর্ব-কনফিগার করা অবস্থায় আসে যাতে প্রথম স্থাপন থেকেই গেটওয়ে উৎপাদন ওয়েবহুক ওয়ার্কলোডের জন্য প্রস্তুত থাকে।
Convoy-এর মূল ফিচারগুলো
নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি
স্বয়ংক্রিয় এক্সপোনেনশিয়াল এবং লিনিয়ার রিট্রাই কৌশলগুলি গ্রাহকের এন্ডপয়েন্টগুলিতে ক্ষণস্থায়ী ব্যর্থতার কারণে ওয়েবহুক ইভেন্টগুলি হারানো প্রতিরোধ করে।
স্বাক্ষর যাচাই
HMAC ব্যবহার করে আউটগোয়িং অনুরোধগুলিতে স্বাক্ষর করুন এবং ইনকামিং ওয়েবহুকগুলি যাচাই করুন যাতে প্রতিটি ইভেন্ট প্রেরক এবং প্রাপক উভয়ের দ্বারা বিশ্বস্ত হতে পারে।
অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড
কাস্টম ডিবাগিং টুল না লিখে, একটি বিল্ট-ইন UI থেকে প্রতিটি ওয়েবহুক ডেলিভারি পরিদর্শন করুন, ফিল্টার করুন এবং পুনরায় চালান।
দ্বিমুখী গেটওয়ে
গ্রাহকদের কাছে একটি বহির্গামী প্রকাশক এবং তৃতীয় পক্ষের ওয়েবহুক নিরাপদে গ্রহণ করার জন্য একটি আগত গেটওয়ে উভয় হিসাবে কাজ করে।
মাপযোগ্য কর্মী
পৃথক ওয়েব এবং এজেন্ট প্রক্রিয়াগুলি ইভেন্টের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে আপনাকে স্বাধীনভাবে ইনজেশন এবং ডেলিভারি থ্রুপুট স্কেল করতে দেয়।
সেলফ-হোস্টেড ডেটা
ওয়েবহুক পেলোড, এন্ডপয়েন্ট সিক্রেট এবং ডেলিভারি হিস্টরি কোনো প্রতি-ইভেন্ট SaaS ফি ছাড়াই আপনার অবকাঠামোতে থাকে।
কেন Hostinger-এ Convoy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।