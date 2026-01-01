ONLYOFFICE Docs-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ONLYOFFICE Docs স্থাপন করুন।

আপনার ব্রাউজারে ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলগুলির রিয়েল-টাইম সহযোগী সম্পাদনার সুবিধা সহ স্ব-হোস্টেড অনলাইন অফিস স্যুট।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ONLYOFFICE Docs স্থাপন করুন।

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68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

ONLYOFFICE Docs দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

ONLYOFFICE ডক্স (ডকুমেন্ট সার্ভার) হল একটি ওপেন-সোর্স অনলাইন অফিস স্যুট যা আপনার নিজস্ব সার্ভারে DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF এবং অন্যান্য ফরম্যাটের ব্রাউজার-ভিত্তিক সহযোগী সম্পাদনা নিয়ে আসে। এটি পিক্সেল-পারফেক্ট মাইক্রোসফট অফিস ফরম্যাট সামঞ্জস্য প্রদান করে, আপনার নথিগুলিকে তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলিতে প্রকাশ না করেই ক্লাউড অফিস সরঞ্জামগুলির জন্য এটিকে একটি নির্বিঘ্ন প্রতিস্থাপন করে তোলে।

ONLYOFFICE ডক্স স্ব-হোস্টিং নথির গোপনীয়তাকে প্রথমে রাখে — ফাইলগুলি আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না। এটি Nextcloud, ownCloud, Seafile এবং অন্যান্য ডজনখানেক প্ল্যাটফর্মের সাথে অফিসিয়াল কানেক্টরের মাধ্যমে একত্রিত হয়, এবং API অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করতে JWT টোকেন নিরাপত্তা ব্যবহার করে। কমিউনিটি সংস্করণ কোনো খরচ ছাড়াই 20টি পর্যন্ত একযোগে সম্পাদনা সংযোগ সমর্থন করে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

ONLYOFFICE Docs-এর মূল ফিচারগুলো

রিয়েল-টাইম সহযোগিতা

একাধিক ব্যবহারকারী লাইভ কার্সার ট্র্যাকিং, মন্তব্য এবং পরিবর্তন ট্র্যাকিং সহ একই সাথে নথি, স্প্রেডশীট এবং উপস্থাপনা সহ-সম্পাদনা করতে পারেন।

MS Office সামঞ্জস্য

উচ্চ নির্ভুলতার সাথে DOCX, XLSX, এবং PPTX ফাইলগুলি খুলুন, সম্পাদনা করুন এবং সংরক্ষণ করুন — কোনো ফরম্যাট রূপান্তর ত্রুটি বা বিন্যাস পরিবর্তন ছাড়াই।

মাল্টি-ফরম্যাট সাপোর্ট

ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট এবং প্রেজেন্টেশন এডিটর জুড়ে DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, এবং আরও অনেক কিছু সমর্থন করে।

JWT API নিরাপত্তা

JSON ওয়েব টোকেন বৈধতা প্রতিটি API অনুরোধ সুরক্ষিত করে, নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র অনুমোদিত ইন্টিগ্রেশন এবং ব্যবহারকারীরা ডকুমেন্ট সার্ভার অ্যাক্সেস করতে পারে।

নেক্সটক্লাউড এবং সিফাইল ইন্টিগ্রেশন

নেক্সটক্লাউড, ওনক্লাউড, সিফাইল এবং ৪০+ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জন্য অফিসিয়াল কানেক্টরগুলি ONLYOFFICE ডক্সকে একটি ড্রপ-ইন সহযোগী সম্পাদনা ব্যাকএন্ডে পরিণত করে।

পিডিএফ এডিটর এবং ফর্ম

অতিরিক্ত সফটওয়্যার বা প্লাগইন ছাড়াই সরাসরি ব্রাউজারে পিডিএফ সম্পাদনা করুন এবং পূরণযোগ্য পিডিএফ ফর্ম তৈরি করুন।

কেন Hostinger-এ ONLYOFFICE Docs রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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