এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ONLYOFFICE Docs স্থাপন করুন।
আপনার ব্রাউজারে ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ারপয়েন্ট ফাইলগুলির রিয়েল-টাইম সহযোগী সম্পাদনার সুবিধা সহ স্ব-হোস্টেড অনলাইন অফিস স্যুট।
ONLYOFFICE Docs-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ONLYOFFICE Docs দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ONLYOFFICE ডক্স (ডকুমেন্ট সার্ভার) হল একটি ওপেন-সোর্স অনলাইন অফিস স্যুট যা আপনার নিজস্ব সার্ভারে DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF এবং অন্যান্য ফরম্যাটের ব্রাউজার-ভিত্তিক সহযোগী সম্পাদনা নিয়ে আসে। এটি পিক্সেল-পারফেক্ট মাইক্রোসফট অফিস ফরম্যাট সামঞ্জস্য প্রদান করে, আপনার নথিগুলিকে তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলিতে প্রকাশ না করেই ক্লাউড অফিস সরঞ্জামগুলির জন্য এটিকে একটি নির্বিঘ্ন প্রতিস্থাপন করে তোলে।
ONLYOFFICE ডক্স স্ব-হোস্টিং নথির গোপনীয়তাকে প্রথমে রাখে — ফাইলগুলি আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না। এটি Nextcloud, ownCloud, Seafile এবং অন্যান্য ডজনখানেক প্ল্যাটফর্মের সাথে অফিসিয়াল কানেক্টরের মাধ্যমে একত্রিত হয়, এবং API অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করতে JWT টোকেন নিরাপত্তা ব্যবহার করে। কমিউনিটি সংস্করণ কোনো খরচ ছাড়াই 20টি পর্যন্ত একযোগে সম্পাদনা সংযোগ সমর্থন করে।
ONLYOFFICE Docs-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক ব্যবহারকারী লাইভ কার্সার ট্র্যাকিং, মন্তব্য এবং পরিবর্তন ট্র্যাকিং সহ একই সাথে নথি, স্প্রেডশীট এবং উপস্থাপনা সহ-সম্পাদনা করতে পারেন।
MS Office সামঞ্জস্য
উচ্চ নির্ভুলতার সাথে DOCX, XLSX, এবং PPTX ফাইলগুলি খুলুন, সম্পাদনা করুন এবং সংরক্ষণ করুন — কোনো ফরম্যাট রূপান্তর ত্রুটি বা বিন্যাস পরিবর্তন ছাড়াই।
মাল্টি-ফরম্যাট সাপোর্ট
ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট এবং প্রেজেন্টেশন এডিটর জুড়ে DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, এবং আরও অনেক কিছু সমর্থন করে।
JWT API নিরাপত্তা
JSON ওয়েব টোকেন বৈধতা প্রতিটি API অনুরোধ সুরক্ষিত করে, নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র অনুমোদিত ইন্টিগ্রেশন এবং ব্যবহারকারীরা ডকুমেন্ট সার্ভার অ্যাক্সেস করতে পারে।
নেক্সটক্লাউড এবং সিফাইল ইন্টিগ্রেশন
নেক্সটক্লাউড, ওনক্লাউড, সিফাইল এবং ৪০+ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জন্য অফিসিয়াল কানেক্টরগুলি ONLYOFFICE ডক্সকে একটি ড্রপ-ইন সহযোগী সম্পাদনা ব্যাকএন্ডে পরিণত করে।
পিডিএফ এডিটর এবং ফর্ম
অতিরিক্ত সফটওয়্যার বা প্লাগইন ছাড়াই সরাসরি ব্রাউজারে পিডিএফ সম্পাদনা করুন এবং পূরণযোগ্য পিডিএফ ফর্ম তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ ONLYOFFICE Docs রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।