এক ক্লিকে Rotki স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ক্রিপ্টো পোর্টফোলিও ট্র্যাকার যা সমস্ত ডেটা স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়া করে, আপনার আর্থিক তথ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখে।
Rotki-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Rotki দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Rotki হলো একটি ওপেন-সোর্স পোর্টফোলিও ট্র্যাকার, অ্যানালিটিক্স এবং ট্যাক্স রিপোর্টিং টুল যা একটি একক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি: আপনার আর্থিক ডেটা কখনোই আপনার মেশিন ছেড়ে যায় না। সেন্ট্রালাইজড পোর্টফোলিও অ্যাপগুলির বিপরীতে, যা তাদের সার্ভারে এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেট জুড়ে হোল্ডিংগুলিকে একত্রিত করে, Rotki স্থানীয়ভাবে চলে এবং আপনার নিজস্ব VPS-এ সবকিছু প্রসেস করে — কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, ডেটা শেয়ারিং নেই, ডেটা লঙ্ঘনের ঝুঁকি নেই।
এটি রিড-অনলি API কি-এর মাধ্যমে Binance, Coinbase, Kraken এবং আরও অনেক এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত হয়, Ethereum এবং Bitcoin ওয়ালেট ট্র্যাক করে এবং Aave ও Uniswap-এর মতো প্রোটোকলে DeFi পজিশন মনিটর করে। সেলফ-হোস্টিং আপনাকে সংবেদনশীল API কি তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ না করেই যেকোনো ডিভাইস থেকে নিরবচ্ছিন্ন অ্যাক্সেস দেয়।
Rotki-এর মূল ফিচারগুলো
স্থানীয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ
সমস্ত পোর্টফোলিও ডেটা আপনার নিজস্ব সার্ভারে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় — কোনো কিছুই বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে পাঠানো হয় না, আর্থিক ডেটা লঙ্ঘনের ঝুঁকি দূর করে।
মাল্টি-এক্সচেঞ্জ ট্র্যাকিং
একটি সমন্বিত পোর্টফোলিও দেখার জন্য Binance, Coinbase, Kraken, এবং আরও অনেক এক্সচেঞ্জের সাথে শুধুমাত্র পঠনযোগ্য API কীগুলির মাধ্যমে সংযুক্ত হয়।
DeFi প্রোটোকল সাপোর্ট
Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO, এবং অন্যান্য DeFi প্রোটোকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান সনাক্ত করে, যার মধ্যে ফলন এবং পুরস্কারও রয়েছে।
ট্যাক্স রিপোর্ট তৈরি
লেনদেন, আয় এবং করযোগ্য ঘটনাগুলির বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে যা হিসাবরক্ষক বা ট্যাক্স সফ্টওয়্যারে আমদানির জন্য বিন্যাসিত।
ব্লকচেইন মনিটরিং
সমস্ত ERC-20 টোকেন সহ ইথেরিয়াম ঠিকানা, বিটকয়েন ঠিকানা এবং রিয়েল-টাইম মূল্যায়নের সাথে NFT হোল্ডিং ট্র্যাক করে।
কেন Hostinger-এ Rotki রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।