এক ক্লিকে পার্স সার্ভার স্থাপন করুন।
REST, GraphQL, রিয়েল-টাইম কোয়েরি, অথেন্টিকেশন এবং পুশ নোটিফিকেশন সহ মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপের জন্য ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড।
Parse Server-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Parse Server দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Parse Server হল আসল Parse Platform-এর ওপেন-সোর্স উত্তরসূরি, যা মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যাকএন্ড-অ্যাজ-এ-সার্ভিস প্রদান করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি REST এবং GraphQL API-এর মাধ্যমে অবজেক্ট স্টোরেজ, ইউজার অথেন্টিকেশন, ফাইল স্টোরেজ, পুশ নোটিফিকেশন এবং লাইভ কোয়েরি প্রকাশ করে, একটি কানেক্টেড অ্যাপ শিপ করার জন্য সাধারণত প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ বয়লারপ্লেট বাদ দিয়ে।
আপনার VPS-এ Parse Server সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে ইউজার অ্যাকাউন্ট, অ্যাপ্লিকেশন ডেটা এবং ক্লাউড কোড লজিকের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয় — কোনো প্রতি-অনুরোধ ফি, কোনো ভেন্ডর লক-ইন এবং কোনো অপ্রত্যাশিত মাইগ্রেশন ডেডলাইন ছাড়াই। এই ডিপ্লয়মেন্টটি MongoDB এবং অফিসিয়াল Parse Dashboard সহ আসে যাতে আপনি প্রথম দিন থেকেই ক্লাস ব্রাউজ করতে, কোয়েরি চালাতে এবং স্কিমা ম্যানেজ করতে পারেন।
Parse Server-এর মূল ফিচারগুলো
REST এবং GraphQL APIs
আপনার সংজ্ঞায়িত প্রতিটি ক্লাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি REST এবং GraphQL এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধ, যাতে iOS, Android, এবং ওয়েব ক্লায়েন্টরা কাস্টম সার্ভার কোড ছাড়াই ডেটা পড়তে এবং লিখতে পারে।
ব্যবহারকারী প্রমাণীকরণ
বিল্ট-ইন ব্যবহারকারীর নাম/পাসওয়ার্ড, ইমেল যাচাইকরণ এবং ফেসবুক, অ্যাপল, গুগল ও টুইটারের জন্য সামাজিক লগইন আপনাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে সুরক্ষিত অ্যাকাউন্ট ফ্লো সরবরাহ করতে দেয়।
লাইভ ক্যোয়ারি
WebSockets-এর মাধ্যমে যেকোনো ক্লাসের পরিবর্তনে সাবস্ক্রাইব করুন যাতে একটি পৃথক পাব/সাব স্ট্যাক ছাড়াই রিয়েল-টাইম চ্যাট, সহযোগী সরঞ্জাম এবং লাইভ ড্যাশবোর্ডগুলিকে শক্তিশালী করা যায়।
ক্লাউড কোড ফাংশন
ইনসার্ট, আপডেট এবং ডিলিট ট্রিগারে অথবা কলযোগ্য ফাংশন হিসাবে সার্ভার-সাইড জাভাস্ক্রিপ্ট চালান যাতে ব্যবসায়িক নিয়ম প্রয়োগ করা যায় এবং তৃতীয় পক্ষের API-এর সাথে একত্রিত করা যায়।
পুশ বিজ্ঞপ্তি
বিল্ট-ইন ইনস্টলেশন এবং চ্যানেল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ব্যবহার করে iOS, Android, এবং ওয়েব ক্লায়েন্টদের কাছে লক্ষ্যযুক্ত পুশ বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
Parse ড্যাশবোর্ড অন্তর্ভুক্ত
ক্লাস ব্রাউজ করুন, সারি সম্পাদনা করুন, অ্যাগ্রিগেশন ক্যোয়ারী চালান, এবং সার্ভারের সাথে পাঠানো অফিসিয়াল পার্স ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে স্কিমা পরিদর্শন করুন।
কেন Hostinger-এ Parse Server রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।