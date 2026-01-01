এক ক্লিকে এন্টে ইনস্টল করুন।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড, ওপেন-সোর্স ছবি এবং ভিডিও ব্যাকআপ, শেয়ার করা অ্যালবাম এবং অন-ডিভাইস মেশিন লার্নিং সহ।
Ente-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ente দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Ente হলো একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড ছবি ও ভিডিও পরিষেবা যা গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয়। সার্ভারে পৌঁছানোর আগেই প্রতিটি ফাইল আপনার ডিভাইসে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই শুধুমাত্র আপনি এবং যাদেরকে আপনি স্পষ্টভাবে আমন্ত্রণ জানান, তারাই আপনার স্মৃতি দেখতে পারবেন।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Ente সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে অন্তর্নিহিত ডেটাবেস এবং S3-কম্প্যাটিবল অবজেক্ট স্টোরেজের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, একই সাথে পাবলিক সার্ভিস দ্বারা ব্যবহৃত একই পরিমার্জিত ওয়েব, মোবাইল এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্টগুলি বজায় রাখে। ফ্যামিলি অ্যালবাম, পাবলিক লিঙ্ক, অন-ডিভাইস ফেস রিকগনিশন এবং আনলিমিটেড স্টোরেজ—সবই তৃতীয় পক্ষের পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
Ente-এর মূল ফিচারগুলো
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
প্রতিটি ছবি এবং ভিডিও আপলোড করার আগে ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে নিরীক্ষিত আদিম ব্যবহার করে আপনার ডিভাইসে এনক্রিপ্ট করা হয়, যাতে সার্ভার বা অন্য কেউ আপনার লাইব্রেরি পড়তে না পারে।
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ক্লায়েন্ট
নেটিভ আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস, ম্যাকওএস, উইন্ডোজ এবং লিনাক্সের জন্য ডেস্কটপ অ্যাপস, সাথে একটি ওয়েব অ্যাপ স্বয়ংক্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকআপ সহ আপনার লাইব্রেরি সর্বত্র অ্যাক্সেসযোগ্য রাখে।
শেয়ার করা পারিবারিক অ্যালবাম
পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করা অ্যালবাম তৈরি করুন অথবা ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ সহ সর্বজনীন লিঙ্ক পাঠান, মূল ফাইলগুলিকে প্লেইনটেক্সটে প্রকাশ না করেই।
ডিভাইসে মুখ শনাক্তকরণ
মেশিন লার্নিং সম্পূর্ণরূপে ক্লায়েন্টের উপর চলে মানুষকে একত্রিত করতে, বস্তু শনাক্ত করতে এবং সিমান্টিক সার্চকে শক্তি যোগাতে, কখনো সার্ভারে এনক্রিপ্ট না করা ডেটা না পাঠিয়ে।
S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজ
বিল্ট-ইন MinIO বালতি VPS-এ স্থানীয়ভাবে অবজেক্ট সংরক্ষণ করে এবং যখন লাইব্রেরিগুলি বৃদ্ধি পায় তখন Backblaze B2, Wasabi, অথবা যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রদানকারীর জন্য অদলবদল করা যেতে পারে।
ওপেন-সোর্স ক্লায়েন্ট
প্রতিটি উপাদান, মোবাইল এবং ডেস্কটপ অ্যাপ সহ, সোর্স-উপলব্ধ এবং স্বাধীনভাবে নিরীক্ষণযোগ্য যাতে আপনি নিজেই ক্রিপ্টোগ্রাফি যাচাই করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Ente রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।