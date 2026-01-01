এক ক্লিকে নরিশ ইনস্টল করুন।
পরিবারের জন্য ওপেন-সোর্স রেসিপি ম্যানেজার, সোশ্যাল মিডিয়া ইম্পোর্ট, এআই পুষ্টি বিশ্লেষণ এবং রিয়েল-টাইম সিঙ্ক সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Norish দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
নরিশ একটি আধুনিক, পরিবার-কেন্দ্রিক রেসিপি ব্যবস্থাপনা অ্যাপ যা পরিবার এবং ভাগ করা জীবনযাত্রার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি সরাসরি URL, ইউটিউব শর্টস, ইনস্টাগ্রাম রিলস, টিকটক ভিডিও এবং ইমেজ স্ক্রিনশট থেকে রেসিপি আমদানি করে — অন্যান্য রেসিপি ম্যানেজারদের প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল ট্রান্সক্রিপশন কাজ দূর করে। প্রতিটি আমদানি করা রেসিপিতে এআই-চালিত পুষ্টি বিশ্লেষণ এবং অ্যালার্জি সনাক্তকরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে, এবং রেডিস-এর মাধ্যমে সমস্ত পরিবারের ডিভাইসে রিয়েল টাইমে পরিবর্তনগুলি সিঙ্ক হয়।
ক্লাউড রেসিপি পরিষেবাগুলির বিপরীতে যা আপনার ডেটা থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং রপ্তানি সীমিত করে, নরিশ AGPL-3.0 এর অধীনে সম্পূর্ণরূপে স্ব-হোস্ট করা হয়, প্রতিটি রেসিপি, মুদি তালিকা এবং খাবারের পরিকল্পনা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখে কোনো পরিবার-প্রতি ফি বা সাবস্ক্রিপশন স্তর ছাড়াই।
Norish-এর মূল ফিচারগুলো
সোশ্যাল মিডিয়া রেসিপি ইম্পোর্ট
যেকোনো URL, ইউটিউব শর্টস, ইনস্টাগ্রাম রিলস, অথবা টিকটক ভিডিও থেকে একটি হেডলেস ব্রাউজার ব্যবহার করে রেসিপি আমদানি করুন — কোনো ম্যানুয়াল ট্রান্সক্রিপশনের প্রয়োজন নেই।
এআই পুষ্টি বিশ্লেষণ
আমদানি করা রেসিপিগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য তৈরি করুন এবং অ্যালার্জেন সনাক্ত করুন, যাতে খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে এমন পরিবারের সদস্যরা সর্বদা সঠিক তথ্য পায়।
রিয়েল-টাইম গৃহস্থালি সিঙ্ক
রেসিপি পরিবর্তন, মুদি তালিকার আপডেট এবং খাবারের পরিকল্পনার সম্পাদনা ম্যানুয়াল রিফ্রেশ ছাড়াই পরিবারের প্রতিটি ডিভাইসে তাৎক্ষণিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
শেয়ার করা মুদি তালিকা
নির্বাচিত রেসিপি এবং খাবারের পরিকল্পনা থেকে সরাসরি পরিবারের মুদিখানার তালিকা তৈরি করুন, জিনিসপত্রগুলি কার্যকর কেনাকাটার জন্য সুসংগঠিত করে।
CalDAV খাবার পরিকল্পনা
আপনার খাবারের পরিকল্পনার ক্যালেন্ডার যেকোনো CalDAV-সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যাপে সিঙ্ক করুন যাতে পরিকল্পিত খাবারগুলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং অনুস্মারকগুলির পাশাপাশি প্রদর্শিত হয়।
কেন Hostinger-এ Norish রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।