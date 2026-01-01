এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে NSQ স্থাপন করুন।
রিয়েলটাইম ডিস্ট্রিবিউটেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম যা ফল্ট টলারেন্স এবং বৃহৎ পরিসরে উচ্চ-থ্রুপুট স্ট্রিমিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
NSQ-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NSQ দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NSQ হল একটি রিয়েলটাইম ডিস্ট্রিবিউটেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম যা মূলত বিটলি-তে তৈরি হয়েছিল প্রতিদিন বিলিয়ন বিলিয়ন বার্তা পরিচালনা করার জন্য। ঐতিহ্যবাহী ব্রোকারদের থেকে ভিন্ন, NSQ ছোট ডেমনের একটি বিকেন্দ্রীভূত ক্লাস্টার হিসাবে চলে — এখানে কোনো একক ব্রোকার বাধা, কোনো মাস্টার নোড এবং কোনো শেয়ার্ড স্টেট নেই — তাই প্রযোজক এবং গ্রাহকরা পুনর্গঠন ছাড়াই অনুভূমিকভাবে স্কেল করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ NSQ স্ব-হোস্ট করা উচ্চ-ভলিউম ইভেন্ট স্ট্রিম, টেলিমেট্রি এবং অ্যাসিঙ্ক জব পাইপলাইনগুলিকে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে কোনো বার্তা-প্রতি ফি এবং কোনো পরিচালিত-পরিষেবা থ্রটলিং ছাড়াই। বান্ডেল করা ওয়েব অ্যাডমিন টপিক, চ্যানেল এবং বার্তার হারগুলিতে রিয়েলটাইম দৃশ্যমানতা দেয়, যখন লুকআপডি ডিসকভারি পরিষেবা আপনার ফ্লিট জুড়ে হার্ড-কোডেড ব্রোকার ঠিকানাগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
NSQ-এর মূল ফিচারগুলো
বিকেন্দ্রীভূত টপোলজি
প্রযোজকদের সাথে সহ-অবস্থিত nsqd ডেমন চালান এবং আবিষ্কারের জন্য nsqlookupd ব্যবহার করুন — ব্যর্থতার কোনো একক বিন্দু নেই এবং থ্রুপুটকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় ব্রোকার নেই।
কমপক্ষে একবার ডেলিভারি
ডিস্ক ওভারফ্লো সহ স্থায়ী বার্তা সারিগুলি নিশ্চিত করে যে গ্রাহকের বিভ্রাট এবং আকস্মিক ট্র্যাফিকের সময় ইভেন্ট বাদ না দিয়ে বার্তাগুলি টিকে থাকে।
চ্যানেল ফ্যান-আউট
বিষয়গুলি একাধিক স্বাধীন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়, যা বিভিন্ন ভোক্তা গোষ্ঠীকে সমন্বয় ছাড়াই সমান্তরালভাবে একই ইভেন্ট স্ট্রিম প্রক্রিয়া করতে দেয়।
রিয়েলটাইম অ্যাডমিন ইউআই
ব্রাউজার-ভিত্তিক nsqadmin ড্যাশবোর্ড লাইভ মেসেজ রেট, প্রতি চ্যানেলের গভীরতা এবং প্রতি-নোড পরিসংখ্যান দেখায় যাতে আপনি CLI টুলিং ছাড়াই স্ট্রিমগুলির সমস্যা সমাধান করতে পারেন।
HTTP এবং TCP ক্লায়েন্ট
গো, পাইথন, জাভা, নোড.জেএস এবং আরও অনেক কিছুতে নেটিভ ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি, এছাড়াও প্রকাশের জন্য একটি সাধারণ এইচটিটিপি এপিআই — একটি কাস্টম প্রোটোকল ছাড়াই যেকোনো ভাষা থেকে ইন্টিগ্রেট করুন।
কেন Hostinger-এ NSQ রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।