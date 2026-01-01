এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Fusio স্থাপন করুন।
একটি ভিজ্যুয়াল ডেভেলপার পোর্টাল সহ এপিআই তৈরি, পরিচালনা এবং নগদীকরণের জন্য ওপেন-সোর্স এপিআই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Fusio-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Fusio দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Fusio হল একটি স্ব-হোস্টেড, ওপেন-সোর্স API ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা একটি API গেটওয়ে এবং একটি ব্যাকএন্ড বিল্ডার উভয় হিসাবে কাজ করে। এটি আপনাকে বয়লারপ্লেট কোড না লিখে ডেটাবেস টেবিল, মাইক্রোসার্ভিসেস, বা কাস্টম লজিককে REST API হিসাবে প্রকাশ করতে দেয় — MySQL, PostgreSQL, MongoDB এবং আরও অনেক কিছু সমর্থন করে। একটি বিল্ট-ইন ডেভেলপার পোর্টাল বাহ্যিক ডেভেলপারদের স্ব-পরিষেবা অ্যাক্সেস, API কী ম্যানেজমেন্ট এবং লাইভ OpenAPI ডকুমেন্টেশন প্রদান করে, যখন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান এবং রেট লিমিটিং আপনার API গুলিকে নগদীকরণ করা সহজ করে তোলে।
নেটিভ মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) সমর্থন সহ, Fusio AI এজেন্টদের জন্য একটি ইন্টিগ্রেশন হাব হিসাবেও কাজ করতে পারে, যা আপনার ডেটা এবং পরিষেবাগুলিকে সরাসরি LLM ওয়ার্কফ্লোতে সংযুক্ত করে। আপনার VPS-এ স্ব-হোস্টিং সমস্ত API ট্র্যাফিক এবং ব্যবসায়িক যুক্তি আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
Fusio-এর মূল ফিচারগুলো
ডাটাবেস থেকে API
বয়লারপ্লেট কোড না লিখে MySQL, PostgreSQL, MongoDB, এবং অন্যান্য ডেটা উৎসকে নিয়ন্ত্রিত REST API হিসাবে উন্মুক্ত করুন।
ডেভেলপার পোর্টাল
বহিরাগত ডেভেলপারদের একটি ব্র্যান্ডেড পোর্টালে স্ব-পরিষেবা API অ্যাক্সেস, কী ব্যবস্থাপনা এবং লাইভ OpenAPI ডকুমেন্টেশন প্রদান করুন।
API মুদ্রাকরণ
কনফিগারযোগ্য কোটা এবং বিলিং ইন্টিগ্রেশন সহ API ব্যবহারের জন্য চার্জ করার জন্য সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান এবং রেট-লিমিটিং টিয়ার তৈরি করুন।
MCP একীকরণ
আপনার API গুলিকে সরাসরি AI এজেন্ট ওয়ার্কফ্লোতে সংযুক্ত করুন, LLM টুল ইন্টিগ্রেশনের জন্য নেটিভ মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল সমর্থনের মাধ্যমে।
SDK তৈরি
সমস্ত প্রধান প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লায়েন্ট SDK তৈরি করুন, তৃতীয় পক্ষের API ইন্টিগ্রেশন ত্বরান্বিত করতে।
কেন Hostinger-এ Fusio রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।