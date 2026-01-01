এক ক্লিকে ArangoDB স্থাপন করুন।
একটি একক সমন্বিত কোয়েরি ভাষার মাধ্যমে গ্রাফ, ডকুমেন্ট এবং কি-ভ্যালু ডেটা সমর্থনকারী নেটিভ মাল্টি-মডেল ডেটাবেস।
ArangoDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ArangoDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
আরঙ্গোডিবি (ArangoDB) হল একটি ওপেন-সোর্স, নেটিভ মাল্টি-মডেল ডেটাবেস যা একটি একক ইঞ্জিনের মধ্যে গ্রাফ, ডকুমেন্ট এবং কী-ভ্যালু ডেটা পরিচালনা করে। বিশেষায়িত ডেটাবেসগুলির বিপরীতে যা আপনাকে একটি ডেটা মডেলে আবদ্ধ করে রাখে, আরঙ্গোডিবি আপনাকে AQL (আরঙ্গোডিবি কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ) ব্যবহার করে একটি একক কোয়েরিতে মডেলগুলি মিশ্রিত করতে দেয়, যা বিভিন্ন ডেটা প্রকারের জন্য পৃথক সিস্টেম বজায় রাখার অতিরিক্ত ঝামেলা দূর করে।
আরঙ্গোডিবি স্ব-হোস্টিং আপনাকে আপনার ডেটা, স্কিমা এবং পারফরম্যান্স টিউনিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, কোনো লাইসেন্সিং ফি বা ব্যবহারের সীমা ছাড়াই। এর বিল্ট-ইন ওয়েব ইন্টারফেস কোনো অতিরিক্ত টুলিং ছাড়াই ভিজ্যুয়াল গ্রাফ এক্সপ্লোরেশন, কোয়েরি এক্সিকিউশন, কালেকশন ম্যানেজমেন্ট এবং সার্ভার মনিটরিং সরবরাহ করে।
ArangoDB-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-মডেল কোয়েরি
একটি একক AQL স্টেটমেন্টে গ্রাফ, ডকুমেন্ট এবং কী-ভ্যালু ডেটা একসাথে কোয়েরি করুন, আলাদা ডেটাবেস জুড়ে জয়েন না করে।
গ্রাফ ট্রাভার্সাল
নেটিভ গ্রাফ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ সংযুক্ত নোডের মধ্যে সম্পর্কগুলি অন্বেষণ করুন, যার মধ্যে শর্টেস্ট পাথ, কে-শর্টেস্ট পাথ এবং প্যাটার্ন ম্যাচিং অন্তর্ভুক্ত।
বিল্ট-ইন ওয়েব ইউআই
৮৫২৯ পোর্টে একটি ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ড্যাশবোর্ড থেকে সংগ্রহগুলি পরিচালনা করুন, ক্যোয়ারী চালান, গ্রাফগুলি দেখুন এবং সার্ভারের কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করুন।
নমনীয় স্কিমা
স্কিমা-বিহীন JSON ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করুন অথবা প্রতি-সংগ্রহ কাঠামো প্রয়োগ করুন, মাইগ্রেশন ছাড়াই ডেটার বিবর্তিত প্রয়োজনীয়তার সাথে খাপ খাইয়ে।
AQL শক্তি
ArangoDB ক্যোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রাফ ট্র্যাভার্সাল, ডকুমেন্ট ফিল্টারিং এবং অ্যাগ্রিগেশনকে SQL-এর কাছাকাছি একটি প্রকাশমূলক, পঠনযোগ্য সিনট্যাক্সে একত্রিত করে।
কেন Hostinger-এ ArangoDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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