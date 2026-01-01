Bionic GPT-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে বায়োনিক জিপিটি স্থাপন করুন।

এন্টারপ্রাইজগুলির জন্য টিম চ্যাট, RAG-চালিত সহকারী এবং ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ স্ব-হোস্টেড অন-প্রাইমিস চ্যাটজিপিটি বিকল্প।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Bionic GPT দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Bionic GPT হলো ChatGPT-এর একটি ওপেন-সোর্স অন-প্রিমিজ বিকল্প, যা এমন সংস্থাগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের জেনারেটিভ AI প্রয়োজন কিন্তু ডেটা কঠোরভাবে গোপন রাখতে চায়। একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স Rust কোরকে কেন্দ্র করে তৈরি, এটি একটি পরিচিত ChatGPT-স্টাইলের ইন্টারফেসকে এন্টারপ্রাইজ ফিচার যেমন টিম ওয়ার্কস্পেস, রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, অডিট ট্রেইল এবং যেকোনো ডকুমেন্ট ফরম্যাটের জন্য এজেন্টিক রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন পাইপলাইনের সাথে যুক্ত করে।

আপনার VPS-এ Bionic GPT সেলফ-হোস্ট করলে প্রম্পট, চ্যাট হিস্টরি, এম্বেডিং এবং আপলোড করা ডকুমেন্টগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যেই থাকে, কোনো পার-সিট ফি বা থার্ড-পার্টি ডেটা শেয়ারিং ছাড়াই। প্ল্যাটফর্মটি যেকোনো OpenAI-কম্প্যাটিবল মডেলের সাথে সংযুক্ত হয় — স্থানীয় Ollama ইনস্ট্যান্স বা রিমোট প্রোভাইডার — এবং এতে সিম্যান্টিক সার্চের জন্য pgvector সহ PostgreSQL এবং ডকুমেন্ট ইনজেশন ও এম্বেডিং জেনারেশনের জন্য একটি ডেডিকেটেড RAG ইঞ্জিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Bionic GPT-এর মূল ফিচারগুলো

পরিচিত চ্যাট অভিজ্ঞতা

চ্যাট ইতিহাস এবং সম্পূর্ণ থিমিং সহ একটি পরিমার্জিত চ্যাটজিপিটি-স্টাইলের ইন্টারফেস দলগুলিকে পুনরায় প্রশিক্ষণ ছাড়াই টুলটি গ্রহণ করতে দেয়, যখন একটি দ্রুত রাস্ট ইউআই ইন্টারঅ্যাকশনগুলিকে দ্রুত রাখে।

এজেন্টিক RAG সহকারী

আপনার নিজস্ব নথি — পিডিএফ, এইচটিএমএল, সিএসভি, পিপিটিএক্স, এবং আরও অনেক কিছু — ব্যবহার করে সহকারী তৈরি করুন, যেখানে নো-কোড চাঙ্কিং, এম্বেডিং এবং সিস্টেম প্রম্পটগুলি ওয়েব ইউআই এর মাধ্যমে কনফিগার করা যাবে।

টিম এবং RBAC

ব্যবহারকারীদের বিচ্ছিন্ন টিম ওয়ার্কস্পেসে সংগঠিত করুন, আপনার SSO থেকে ভূমিকাগুলির মাধ্যমে ফিচার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করুন, এবং মডেলের ক্ষমতা ন্যায্যভাবে ভাগ করে নিতে প্রতি-ভূমিকা টোকেন ব্যবহারের সীমা প্রয়োগ করুন।

যেকোনো LLM আনুন

ওলামার মাধ্যমে স্থানীয় মডেলগুলির সাথে অথবা OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ API ব্যবহার করে রিমোট প্রদানকারীদের সাথে সংযোগ করুন, এবং ব্যবহারকারীদের কথোপকথন ত্যাগ না করেই মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করতে দিন।

নকশা দ্বারা গোপনীয়তা

ডকুমেন্টস, এম্বেডিংস এবং চ্যাট হিস্টরি আপনার ভিপিএস-এর ভিতরে থাকে, পোস্টগ্রেস রো-লেভেল সিকিউরিটি এবং ন্যূনতম স্ক্র্যাচ-বিল্ট কন্টেইনার সহ যা গভীর প্রতিরক্ষা প্রদান করে।

কেন Hostinger-এ Bionic GPT রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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