এক ক্লিকে HyperDX স্থাপন করুন।
একটি ডেটাডগ-স্টাইলের ইন্টারফেসে লগ, ট্রেস, মেট্রিক্স এবং সেশন রিপ্লেগুলিকে একত্রিত করে এমন একটি ওপেন-সোর্স পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম।
HyperDX-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HyperDX দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
HyperDX হলো একটি ওপেন-সোর্স অবজার্ভেবিলিটি প্ল্যাটফর্ম যা একটি একক ইন্টারফেসে লগ, ট্রেস, মেট্রিক্স এবং সেশন রিপ্লে একত্রিত করে — Datadog এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক APM টুলসের একটি সেল্ফ-হোস্টেবল বিকল্প। এটি হাই-কার্ডিনালিটি টেলিমেট্রির উপর দ্রুত কোয়েরির জন্য ClickHouse-এর উপর নির্মিত এবং নেটিভলি OpenTelemetry সমর্থন করে, তাই যেকোনো OTEL-ইনস্ট্রুমেন্টেড অ্যাপ্লিকেশন কাস্টম এক্সপোর্টার বা প্রোপাইটারি এজেন্ট ছাড়াই ডেটা পাঠাতে পারে।
আপনার VPS-এ HyperDX সেল্ফ-হোস্ট করলে প্রতি-হোস্ট এবং প্রতি-GB ইনজেশন ফি এড়ানো যায় যা ট্র্যাফিকের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পায়। লগ, ট্রেস এবং ব্যবহারকারীর সেশন ডেটা — প্রায়শই গ্রাহক শনাক্তকারী, API পেলোড এবং অভ্যন্তরীণ সিস্টেমের বিবরণ ধারণ করে — আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে যেখানে ডেটা ধরে রাখা এবং অ্যাক্সেস সম্পূর্ণরূপে আপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
HyperDX-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত পর্যবেক্ষণযোগ্যতা
লগ, ট্রেস, মেট্রিক্স এবং সেশন রিপ্লে একটি UI-তে থাকে যাতে প্রকৌশলীরা টুল পরিবর্তন না করেই একটি ব্যর্থ অনুরোধ থেকে তার সম্পূর্ণ ব্যাক-ট্রেসে যেতে পারে।
OpenTelemetry নেটিভ
যেকোনো OpenTelemetry-ইনস্ট্রুমেন্টেড পরিষেবা থেকে OTLP gRPC বা HTTP এর মাধ্যমে ডেটা ইনজেস্ট করুন — কোনো কাস্টম এক্সপোর্টার বা মালিকানাধীন এজেন্টের প্রয়োজন নেই।
ClickHouse-ভিত্তিক ক্যোয়ারি
ClickHouse-এর উপর নির্মিত, উচ্চ-কার্ডিনালিটি লগ এবং ট্রেস জুড়ে সাব-সেকেন্ড অনুসন্ধানের জন্য, কোনো পূর্ব-একত্রীকরণ বা স্যাম্পলিং ট্রেডঅফ ছাড়াই।
সেশন রিপ্লে
ব্যাকএন্ড ট্রেসের সাথে সংযুক্ত ফ্রন্টএন্ড ব্যবহারকারীর সেশনগুলি পুনরায় চালান, যাতে একটি ত্রুটি ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তে ব্যবহারকারী কী করেছিল তা দেখতে পারেন।
ড্যাশবোর্ড এবং সতর্কতা
যেকোনো সিগন্যাল থেকে কাস্টম চার্ট তৈরি করুন এবং লগ প্যাটার্ন, ত্রুটি ট্রেস, অথবা মেট্রিক থ্রেশহোল্ডের উপর Slack, PagerDuty, অথবা ওয়েবহুকের মাধ্যমে অ্যালার্ট ট্রিগার করুন।
সেলফ-হোস্টেড গোপনীয়তা
গ্রাহক শনাক্তকারী, API পেলোড এবং অভ্যন্তরীণ সিস্টেমের বিবরণ আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে রাখুন, কোনো প্রতি-হোস্ট বা প্রতি-জিবি মূল্য ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ HyperDX রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।