এক ক্লিকে NZBHydra2 স্থাপন করুন।
ইউজনেটের মেটা-সার্চ ইঞ্জিন যা একটি একক সমন্বিত নিউজন্যাব এপিআই এন্ডপয়েন্টের পেছনে ডজন ডজন ইনডেক্সারকে একত্রিত করে।
NZBHydra2-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NZBHydra2 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NZBHydra2 হল একটি ইউজনেটের মেটা-সার্চ ইঞ্জিন যা আপনাকে ডজনখানেক ইনডেক্সার — উভয়ই ইউজনেটের নির্দিষ্ট নিউজন্যাব প্রোভাইডার এবং টরজন্যাব টরেন্ট ইনডেক্সার — একটি সমন্বিত ওয়েব ইন্টারফেস থেকে এবং একটি একক নিউজন্যাব-কম্প্যাটিবল API-এর মাধ্যমে কোয়েরি করতে দেয়। এটি প্রোভাইডার জুড়ে ফলাফলগুলিকে ডিডুপ্লিকেট করে, আপনার গুণমান এবং ক্যাটাগরির পছন্দগুলি প্রয়োগ করে, সার্চ ক্যাশ করে, এবং একটি এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ করে যা Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, এবং অন্যান্য অটোমেশন টুল সরাসরি ব্যবহার করতে পারে।
একটি VPS-এ NZBHydra2 সেলফ-হোস্ট করা আপনার Arr স্ট্যাককে একটি একক, দ্রুত, মালিক-নিয়ন্ত্রিত অ্যাগ্রিগেটর দেয়, প্রতিটি ডাউনলোডকারীকে প্রতিটি ইনডেক্সারে আলাদাভাবে নির্দেশ করার পরিবর্তে — সহজ কনফিগারেশন, প্রতি প্রোভাইডারে কম API কল, এবং কোন ইনডেক্সারগুলি আসলে ডেলিভার করে তার উপর কেন্দ্রীভূত পরিসংখ্যান।
NZBHydra2-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত Newznab এন্ডপয়েন্ট
ডজনখানেক ইনডেক্সারকে একটি একক নিউজন্যাব এবং টরজন্যাব এপিআই-এর পেছনে একত্রিত করে, যাতে Sonarr, Radarr, এবং Lidarr-এর অনেক এন্ট্রির পরিবর্তে শুধুমাত্র একটি এন্ট্রি প্রয়োজন হয়।
আন্তঃ-প্রদানকারী ডুপ্লিকেট অপসারণ
ইনডেক্সার জুড়ে ডুপ্লিকেট রিলিজ শনাক্ত করে, আপনার অগ্রাধিকারের নিয়ম অনুসারে সেগুলিকে র্যাঙ্ক করে এবং প্রতিটি রিলিজ গ্রুপের জন্য শুধুমাত্র সেরা হিটটি দেখায়।
অনুসন্ধান ক্যাশিং এবং পরিসংখ্যান
সাম্প্রতিক অনুসন্ধানগুলি ক্যাশ করে এবং প্রতি-ইনডেক্সার হিট রেট, প্রতিক্রিয়ার সময় এবং গ্র্যাব গণনা ট্র্যাক করে যাতে আপনি দেখতে পারেন কোন প্রদানকারীরা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
নমনীয় ফলাফল ফিল্টারিং
প্রতি-শ্রেণী গুণমান, ভাষা, বয়স এবং আকারের ফিল্টার আপনার Arr অটোমেশন পাইপলাইন থেকে নিম্ন-মানের রিলিজগুলিকে দূরে রাখে।
বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ ঐচ্ছিক প্রতি-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টগুলি একাধিক পরিবারের সদস্যদের একই অ্যাগ্রিগেটর ভাগ করে নিতে দেয়, দৃশ্যমানতা অতিক্রম না করে।
কেন Hostinger-এ NZBHydra2 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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