এক ক্লিকে QloApps ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স হোটেল ব্যবস্থাপনা এবং রিজার্ভেশন সিস্টেম, যার সাথে রয়েছে একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, বুকিং ইঞ্জিন এবং হোটেল ওয়েবসাইট।
QloApps-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
QloApps দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
QloApps হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স হোটেল কমার্স প্ল্যাটফর্ম যা একটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, একটি ডাইরেক্ট বুকিং ইঞ্জিন এবং একটি গ্রাহক-মুখী হোটেল ওয়েবসাইটকে একটি একক ইনস্টলেশনে একত্রিত করে। হোটেল মালিকরা একটি ড্যাশবোর্ড থেকে রুম ইনভেন্টরি, রেট, ট্যাক্স এবং রিজার্ভেশন পরিচালনা করতে পারেন, যখন তারা তৃতীয় পক্ষের পোর্টালগুলিতে কমিশন না দিয়ে তাদের নিজস্ব সাইটে সরাসরি বুকিং গ্রহণ করেন।
আপনার নিজস্ব VPS-এ QloApps সেলফ-হোস্ট করা গেস্ট ডেটা, পেমেন্ট রেকর্ড এবং রিজার্ভেশন হিস্টরি আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, হোস্টেড রিজার্ভেশন পরিষেবাগুলির সাথে প্রচলিত প্রতি-বুকিং ফি সরিয়ে দেয় এবং আপনার প্রপার্টি কীভাবে কাজ করে তার সাথে মানানসই করে বুকিং ফ্লো, থিম এবং ব্যাক-অফিস কাস্টমাইজ করতে দেয়।
QloApps-এর মূল ফিচারগুলো
সরাসরি বুকিং ইঞ্জিন
আপনার হোটেলের ওয়েবসাইটে সরাসরি রিজার্ভেশন গ্রহণ করুন রিয়েল-টাইম উপলব্ধতা, রেট প্ল্যান এবং তাৎক্ষণিক নিশ্চিতকরণ সহ — তৃতীয় পক্ষের পোর্টালগুলিতে কোনো কমিশন নেই।
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা
রুম, রুমের প্রকার, রেট প্ল্যান, মৌসুমী মূল্য নির্ধারণ, কর এবং ইনভেন্টরি একটি একক ব্যাক অফিস থেকে পরিচালনা করুন, যা বাস্তব হোটেলের কর্মপ্রবাহকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে।
মাল্টি-হোটেল সমর্থন
একটি ইনস্টলেশন থেকে একাধিক সম্পত্তি পরিচালনা করুন, যেখানে প্রতিটি হোটেলের জন্য আলাদা কক্ষ, রেট, কর্মীদের অনুমতি এবং পুরো গ্রুপ জুড়ে একত্রিত রিপোর্টিং থাকবে।
বিল্ট-ইন হোটেল ওয়েবসাইট
একটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক হোটেল ওয়েবসাইট চালু করুন যেখানে রুমের তালিকা, গ্যালারি, রিভিউ এবং যোগাযোগের পৃষ্ঠাগুলি সরাসরি ব্যবহারযোগ্য — কোনো আলাদা CMS রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই।
মডিউল এবং অ্যাড-অন
QloApps মার্কেটপ্লেস থেকে পেমেন্ট গেটওয়ে, চ্যানেল ম্যানেজার এবং মার্কেটিং মডিউল ব্যবহার করে বুকিং ফ্লো প্রসারিত করুন, মূল কোড পরিবর্তন না করে।
বহু-ভাষা এবং মুদ্রা
আন্তর্জাতিক অতিথিদের নেটিভ বহু-ভাষা এবং বহু-মুদ্রা সমর্থন সহ পরিষেবা দিন, যা অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে বাজার অনুযায়ী কনফিগার করা যেতে পারে।
কেন Hostinger-এ QloApps রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।