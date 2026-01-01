এক ক্লিকে Nuclio স্থাপন।
উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন ওপেন-সোর্স সার্ভারবিহীন প্ল্যাটফর্ম রিয়েল-টাইম ইভেন্ট এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য স্বয়ংক্রিয় স্কেলিং এবং GPU সমর্থন সহ।
Nuclio-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Nuclio দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
নুক্লিও হল রিয়েল-টাইম ইভেন্ট এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ওপেন-সোর্স সার্ভারলেস প্ল্যাটফর্ম। এটি আপনার কোডকে ফাংশন হিসাবে চালায় যা HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS এবং নির্ধারিত ক্রন জবস সহ বিভিন্ন ধরণের ট্রিগারের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায় — এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ফাংশনকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ায় ও কমায়। ফাংশনগুলি ব্রাউজার ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি তৈরি এবং স্থাপন করা ডেডিকেটেড কন্টেইনারগুলিতে চলে।
সাধারণ অটোমেশন টুলের বিপরীতে, নুক্লিও গতিশীলতার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতি সেকেন্ডে প্রতি প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ ইভেন্ট প্রক্রিয়া করতে সক্ষম, মেশিন-লার্নিং ইনফারেন্সের জন্য ঐচ্ছিক GPU ত্বরণ সহ। আপনার নিজের VPS-এ নুক্লিও স্ব-হোস্ট করা আপনার ডেটা পাইপলাইন, মডেল এবং ইভেন্ট উৎসগুলিকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-আহ্বান ক্লাউড ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
Nuclio-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম ইভেন্ট ট্রিগার
কোনো গ্লু কোড না লিখে HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS, এবং ক্রন শিডিউল থেকে ফাংশন ট্রিগার করুন।
স্বয়ংক্রিয় স্কেলিং
প্রতিটি ফাংশন লোডের সময় বৃদ্ধি পায় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আবার কমে আসে, যা আপনার সমস্ত ওয়ার্কলোডে সম্পদের ব্যবহার কার্যকর রাখে।
বহু-ভাষা রানটাইম
Go, Python, Java, .NET, Node.js, অথবা Shell-এ ফাংশন লিখুন, প্রতিটি কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত রানটাইম ব্যবহার করে।
GPU-ত্বরান্বিত অনুমান
দ্রুত মেশিন-লার্নিং ইনফারেন্স এবং ডেটা-ভারী রিয়েল-টাইম প্রসেসিং পাইপলাইনের জন্য ফাংশনগুলিতে GPU সংযুক্ত করুন।
ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড
ব্রাউজার না ছেড়েই একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব UI থেকে ফাংশন তৈরি করুন, স্থাপন করুন, আহ্বান করুন এবং নিরীক্ষণ করুন।
কেন Hostinger-এ Nuclio রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।