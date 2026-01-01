Readeck এক ক্লিকে ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড পরে পড়ার জন্য এবং বুকমার্ক ম্যানেজার যা যেকোনো ওয়েব পৃষ্ঠার পঠনযোগ্য বিষয়বস্তু চিরতরে সংরক্ষণ করে।
Readeck-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Readeck দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Readeck হল একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স বুকমার্ক ম্যানেজার এবং রিড-ইট-লেটার অ্যাপ্লিকেশন যা আপনি সংরক্ষণ করার মুহূর্তেই যেকোনো URL থেকে পঠনযোগ্য লেখা, ছবি এবং নিবন্ধগুলি ক্যাপচার করে। প্রতিটি বুকমার্ক একটি একক, অপরিবর্তনীয় ZIP আর্কাইভ হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে আপনার সংরক্ষিত নিবন্ধগুলি মূল পৃষ্ঠা পরিবর্তিত হলেও বা ওয়েব থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেও উপলব্ধ থাকে।
আপনার নিজের VPS-এ Readeck স্ব-হোস্ট করা আপনার পড়ার তালিকা, হাইলাইট এবং লেবেলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো তৃতীয় পক্ষের ট্র্যাকিং, কোনো প্রতি-অ্যাকাউন্ট ফি এবং একটি প্রদত্ত পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো ঝুঁকি ছাড়াই। SQLite দ্বারা সমর্থিত একটি একক Go বাইনারি মানে খুব কম রিসোর্স ব্যবহার এবং ছোট VPS প্ল্যানেও একটি মসৃণ অভিজ্ঞতা।
Readeck-এর মূল ফিচারগুলো
দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ
প্রতিটি বুকমার্ক একটি অপরিবর্তনীয় জিপ আর্কাইভ হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাই মূল পৃষ্ঠাটি চলে গেলেও সংরক্ষিত নিবন্ধগুলি পঠনযোগ্য থাকে।
EPUB এবং OPDS রপ্তানি
যেকোনো নিবন্ধ বা সংগ্রহ EPUB-এ এক্সপোর্ট করুন এবং OPDS ক্যাটালগ সমর্থন করে এমন ই-রিডার থেকে সরাসরি আপনার লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করুন।
হাইলাইটস এবং লেবেল
গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলি চিহ্নিত করুন এবং লেবেল, প্রিয় এবং আর্কাইভ সহ বুকমার্কগুলি সংগঠিত করুন যাতে পরে দ্রুত খুঁজে পেতে পারেন।
স্মার্ট কালেকশন
অনুসন্ধান ক্যোয়ারীগুলিকে সংগ্রহ হিসাবে সংরক্ষণ করুন যাতে লেবেল, সাইট, অথবা আপনার সংজ্ঞায়িত অন্য কোনো ফিল্টার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুকমার্কগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
আপনার সংরক্ষিত লাইব্রেরি থেকে যেকোনো অনুচ্ছেদ তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে বের করতে নিবন্ধের শিরোনাম, বিষয়বস্তু এবং লেবেল জুড়ে অনুসন্ধান করুন।
ব্রাউজার এক্সটেনশন
অফিসিয়াল ফায়ারফক্স এবং ক্রোম এক্সটেনশন ব্যবহার করে এক ক্লিকে পৃষ্ঠাগুলি সংরক্ষণ করুন, কপি-পেস্ট করার প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Readeck রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।