এক ক্লিকে Miniflux স্থাপন করুন।
ন্যূনতম ওপেন-সোর্স আরএসএস রিডার, যা গো-তে তৈরি হয়েছে দ্রুত এবং বিভ্রান্তিহীনভাবে ফিড ব্যবহারের জন্য।
Miniflux-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Miniflux দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Miniflux হলো একটি মিনিমালিস্ট, অপিনিয়নেটেড RSS ফিড রিডার যা একটি মূলনীতিকে কেন্দ্র করে ডিজাইন করা হয়েছে: আপনাকে নির্বিঘ্নে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। Go-তে তৈরি এবং PostgreSQL দ্বারা সমর্থিত, এটি একটি পরিচ্ছন্ন, কীবোর্ড-চালিত ইন্টারফেসের মাধ্যমে RSS, Atom, RDF, এবং JSON ফিড পরিচালনা করে, যেখানে কোনো অপ্রয়োজনীয় জটিলতা বা অতিরিক্ত উপাদান নেই। 7,000-এর বেশি GitHub স্টার সহ, এটি ডেভেলপার এবং গোপনীয়তা-সচেতন ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি অনুগত অনুসারী তৈরি করেছে, যারা বিশৃঙ্খলা ছাড়াই গতি চায়।
Miniflux সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার সাবস্ক্রিপশন তালিকা এবং পড়ার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত রাখে। এখানে কোনো থার্ড-পার্টি ট্র্যাকার, কোনো আচরণগত প্রোফাইলিং, এবং এমন কোনো পরিষেবা নেই যা বন্ধ করা যেতে পারে বা পেওয়াল করা যেতে পারে। আপনি আপনার ফিড, আপনার আর্টিকেল এবং আপনার পড়ার ইতিহাসের মালিক।
Miniflux-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণ-পাঠ্য স্ক্র্যাপিং
এমন ফিডগুলি থেকে সম্পূর্ণ নিবন্ধগুলি নিয়ে আসে যা শুধুমাত্র সারাংশ প্রকাশ করে, যাতে আপনি ইন্টারফেস না ছেড়েই সর্বদা সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু পড়তে পারেন।
কীবোর্ড নেভিগেশন
ব্যাপক কীবোর্ড শর্টকাট আপনাকে ফিডের মাধ্যমে সরতে, নিবন্ধগুলি পড়া হিসাবে চিহ্নিত করতে এবং মাউস স্পর্শ না করেই লিঙ্ক খুলতে দেয়।
পরে পড়া ইন্টিগ্রেশন
একক ক্রিয়ায় Pocket, Wallabag, Instapaper, এবং Pinboard-এ নিবন্ধ পাঠায়, পরে অফলাইনে পড়ার জন্য।
তৃতীয় পক্ষের ক্লায়েন্ট API
Fever এবং Google Reader সামঞ্জস্যপূর্ণ APIগুলি Reeder এবং NetNewsWire-এর মতো জনপ্রিয় মোবাইল অ্যাপগুলিকে আপনার স্ব-হোস্টেড ইনস্ট্যান্সের সাথে সংযোগ করতে দেয়।
একাধিক ব্যবহারকারী সাপোর্ট
প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি একক শেয়ার করা সার্ভার ইনস্ট্যান্সে তাদের নিজস্ব স্বাধীন ফিড তালিকা, পঠিত অবস্থা এবং সেটিংস পায়।
কেন Hostinger-এ Miniflux রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।