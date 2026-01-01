এক ক্লিকে OpenViking স্থাপন করুন।
AI এজেন্টদের জন্য একটি ওপেন-সোর্স কনটেক্সট ডেটাবেজ, যা মেমরি, রিসোর্স এবং স্কিলকে একত্রিত করতে একটি ফাইলসিস্টেম প্যারাডাইম ব্যবহার করে।
OpenViking-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenViking দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenViking হলো Volcengine (ByteDance-এর ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম) দ্বারা ডেভেলপ করা একটি ওপেন-সোর্স কনটেক্সট ডেটাবেজ যা বিশেষভাবে AI এজেন্টদের জন্য তৈরি। ভেক্টর এম্বেডিং জুড়ে AI কনটেক্সট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার পরিবর্তে, OpenViking viking:// প্রোটোকল সহ একটি ফাইলসিস্টেম প্যারাডাইম চালু করেছে যা এজেন্ট মেমরি, রিসোর্স এবং দক্ষতাগুলিকে একটি সমন্বিত, নেভিগেবল কাঠামোতে সংগঠিত করে। টিয়ার্ড কনটেক্সট লোডিং (L0/L1/L2) টোকেন ব্যবহার কমায় কারণ এটি পুরো নলেজ বেস আগে থেকে লোড না করে চাহিদা অনুযায়ী কনটেন্ট নিয়ে আসে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ OpenViking সেলফ-হোস্ট করলে সংবেদনশীল এজেন্ট মেমরি, ব্যবসার জ্ঞান এবং API ক্রেডেনশিয়াল সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে — যা কঠোর ডেটা গভর্নেন্স প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন সংস্থাগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এম্বেডিং প্রোভাইডার (OpenAI, Jina, অথবা Volcengine) বেছে নিতে পারেন এবং আপনার এজেন্টরা যা কিছু শেখে তার প্রতিটি বাইটের মালিকানা আপনার কাছেই থাকে।
OpenViking-এর মূল ফিচারগুলো
ফাইলসিস্টেম প্রসঙ্গ দৃষ্টান্ত
এজেন্ট মেমরি, রিসোর্স এবং দক্ষতা একটি viking:// প্রোটোকলের অধীনে সংগঠিত করে, যা প্রসঙ্গকে একটি ফ্ল্যাট এম্বেডিং স্টোরের পরিবর্তে একটি ফাইল সিস্টেমের মতো নেভিগেটযোগ্য করে তোলে।
স্তরযুক্ত প্রসঙ্গ লোডকরণ
L0/L1/L2 লোডিং চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নিয়ে আসে, যা এজেন্টদের জন্য উপলব্ধ জ্ঞানের গভীরতা বিসর্জন না দিয়েই টোকেন ব্যবহার নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।
মাল্টি-প্রোভাইডার এমবেডিংস
OpenAI, জিনা, এবং ভলকইঞ্জিন এম্বেডিং প্রদানকারীদের সমর্থন করে যাতে আপনি ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই আপনার বিদ্যমান API কীগুলি এবং পছন্দের মডেল ব্যবহার করতে পারেন।
স্ব-বিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট
এজেন্টরা সময়ের সাথে সাথে তাদের নিজস্ব জ্ঞান ভান্ডার আপডেট এবং পুনরাবৃত্তি করতে পারে, যা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা সক্ষম করে।
ডিরেক্টরি পুনরাবৃত্তিমূলক পুনরুদ্ধার
কাঠামোগত ডিরেক্টরি নেভিগেশনকে সিমান্টিক অনুসন্ধানের সাথে একত্রিত করে প্রতিটি এজেন্ট অনুরোধের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ তুলে ধরে।
কেন Hostinger-এ OpenViking রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।