এক ক্লিকে GrowthBook স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগিং ও এ/বি টেস্টিং প্ল্যাটফর্ম ওয়্যারহাউস-নেটিভ এক্সপেরিমেন্ট অ্যানালাইসিস সহ।
GrowthBook-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GrowthBook দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GrowthBook হলো ফিচার ফ্ল্যাগ এবং এ/বি টেস্টিংয়ের জন্য একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট টিমগুলোকে তাদের এক্সপেরিমেন্টেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি আপনার বিদ্যমান ডেটা ওয়্যারহাউসের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয় — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, অথবা PostgreSQL — যাতে পরীক্ষার ফলাফল সেখানেই বিশ্লেষণ করা হয় যেখানে আপনার ডেটা ইতিমধ্যেই রয়েছে, তৃতীয়-পক্ষ পরিষেবার মাধ্যমে ইভেন্ট পাঠানোর কোনো প্রয়োজন ছাড়াই।
আপনার VPS-এ GrowthBook সেল্ফ-হোস্ট করা প্রতি-সিট মূল্য সরিয়ে দেয়, পরীক্ষার কনফিগারেশন এবং ব্যবহারকারীর ডেটা আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে রাখে, এবং একটি নির্দিষ্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার খরচে সীমাহীন টিম সদস্য ও পরীক্ষার সুবিধা দেয় — যা নিয়ন্ত্রিত শিল্পে থাকা টিমগুলোর জন্য বা গোপনীয়তা-সংবেদনশীল পণ্য তৈরি করা টিমগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
GrowthBook-এর মূল ফিচারগুলো
উন্নত এ/বি টেস্টিং
বেয়েশীয় এবং ফ্রিকোয়েন্টিস্ট পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি, CUPED ভ্যারিয়েন্স হ্রাস, এবং ক্রমিক পরীক্ষা ব্যবহার করে পরীক্ষা চালান, যাতে আরও নির্ভুলতার সাথে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।
ফিচার ফ্ল্যাগ ম্যানেজমেন্ট
ব্যবহারকারীর বৈশিষ্ট্য, শতাংশ বা পূর্বশর্ত ফ্ল্যাগ দ্বারা ফিচার রোলআউটগুলিকে লক্ষ্য করুন, যা নতুন স্থাপন ছাড়াই ধাপে ধাপে প্রকাশ এবং তাৎক্ষণিক রোলব্যাক সক্ষম করে।
গুদাম-ভিত্তিক বিশ্লেষণ
পরীক্ষার মেট্রিক্স সরাসরি BigQuery, Snowflake, Redshift, অথবা PostgreSQL-এ গণনা করা হয়, আপনার বিদ্যমান পরিকাঠামোতে সংবেদনশীল ডেটা রেখে।
বহু-ভাষা SDK
React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য অফিসিয়াল SDK সহ GrowthBook-কে যেকোনো স্ট্যাকে একীভূত করুন।
ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিমেন্ট এডিটর
ভিজ্যুয়াল এডিটর ব্যবহার করে ওয়েব পেজগুলিতে নো-কোড A/B পরীক্ষা চালু করুন, অ্যাপ্লিকেশন কোডবেসে ইঞ্জিনিয়ারিং পরিবর্তনের প্রয়োজন ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ GrowthBook রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।