এক ক্লিকে কবিতা স্থাপন করুন।
কমিকস, মাঙ্গা, লাইট নভেল এবং ইবুকের জন্য ডেডিকেটেড রিডার ও মাল্টি-ইউজার সাপোর্টসহ সেল্ফ-হোস্টেড ডিজিটাল লাইব্রেরি।
Kavita-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kavita দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kavita হলো একটি ফিচার-সমৃদ্ধ সেল্ফ-হোস্টেড ডিজিটাল লাইব্রেরি ম্যানেজার যা CBZ, CBR, EPUB, PDF এবং সমস্ত প্রধান কমিক ও ইবুক ফরম্যাট সাপোর্ট করে। এটি স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা এক্সট্র্যাকশনের মাধ্যমে আপনার মিডিয়াকে অটো-স্ক্যান ও ক্যাটালগ করে, এবং প্রতিটি কন্টেন্ট টাইপের জন্য অপ্টিমাইজ করা ডেডিকেটেড রিডার ইন্টারফেস প্রদান করে — যার মধ্যে রয়েছে ডুয়াল-পেইজ কমিক স্প্রেড, ডান থেকে বামে মাঙ্গা ফ্লো এবং ওয়েবটুন কন্টিনিউয়াস স্ক্রোল।
আপনার নিজের VPS-এ Kavita হোস্ট করলে আপনার সম্পূর্ণ কালেকশন হোম হার্ডওয়্যারের আপটাইমের উপর নির্ভর না করে যেকোনো ডিভাইস থেকে ২৪/৭ উপলব্ধ থাকে। রোল-বেজড পারমিশনসহ মাল্টি-ইউজার সাপোর্ট পরিবারগুলোকে বয়স-উপযোগী অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সহ একটি লাইব্রেরি শেয়ার করতে দেয়, যখন OPDS সাপোর্ট মানে যেকোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ রিডিং অ্যাপ আপনার সার্ভারের সাথে কানেক্ট হতে পারে।
Kavita-এর মূল ফিচারগুলো
ইউনিভার্সাল ফরম্যাট সাপোর্ট
CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF, এবং EPUB ফাইলগুলি স্বয়ংক্রিয় ফরম্যাট সনাক্তকরণ এবং প্রতিটি ফাইল প্রকারের জন্য অপ্টিমাইজ করা রেন্ডারিং সহ পড়ুন।
বিশেষ পাঠক
কমিকস, মাঙ্গা (ডান থেকে বাম), ইবুক এবং ওয়েবটুন স্ক্রলিংয়ের জন্য ডেডিকেটেড রিডার মোডগুলি প্রতিটি বিষয়বস্তুর প্রকারের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নেয়।
মাল্টি-ইউজার লাইব্রেরি
অ্যাডমিন, লাইব্রেরিয়ান এবং রিডার ভূমিকা সহ সীমাহীন ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, সাথে পরিবার-বান্ধব ব্রাউজিংয়ের জন্য বয়স সীমাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ।
স্মার্ট মেটাডেটা
Kavita+ কমিক ভাইন, অ্যানিলিস্ট এবং অন্যান্য প্রদানকারীর সাথে সংযুক্ত হয় আপনার লাইব্রেরিকে কভার, বিবরণ এবং নির্মাতার তথ্য দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমৃদ্ধ করতে।
OPDS & Tachiyomi সমর্থন
যেকোনো OPDS-সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যাপ অথবা অ্যান্ড্রয়েডে Tachiyomi এক্সটেনশনের মাধ্যমে আপনার লাইব্রেরি অ্যাক্সেস করুন, যা আপনাকে আপনার পড়ার পদ্ধতিতে নমনীয়তা দেয়।
কেন Hostinger-এ Kavita রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।