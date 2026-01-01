এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে bolt.diy ডিপ্লয় করুন।
ওপেন-সোর্স এআই কোডিং সহকারী যা আপনাকে আপনার ব্রাউজার থেকে ফুল-স্ট্যাক অ্যাপস প্রম্পট করতে, চালাতে এবং স্থাপন করতে দেয়।
bolt.diy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
bolt.diy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
bolt.diy হল bolt.new-এর একটি ওপেন-সোর্স ফর্ক যা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে ফুল-স্ট্যাক এআই-সহায়তাযুক্ত ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আসে। এটি একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক এডিটরকে একটি ইন্টিগ্রেটেড রানটাইমের সাথে একত্রিত করে, যা আপনাকে সাধারণ ভাষায় আপনি কী তৈরি করতে চান তা বর্ণনা করতে দেয় এবং একটি LLM-কে সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, কার্যকর এবং পুনরাবৃত্তি করতে দেয় — যার মধ্যে ফ্রন্টএন্ড, ব্যাকএন্ড এবং কনফিগারেশন অন্তর্ভুক্ত।
ক্লাউড-ভিত্তিক এআই কোডিং টুলগুলির বিপরীতে, bolt.diy স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হল আপনার কোড, প্রম্পট এবং API কীগুলি আপনার VPS-এ থাকে। আপনি আপনার ব্যবহৃত LLM প্রদানকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, স্থানীয় Ollama মডেল এবং আরও অনেক কিছু — যাতে আপনি কখনও একটি একক বিক্রেতা বা সাবস্ক্রিপশন স্তরে আবদ্ধ না হন।
bolt.diy-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক প্রদানকারী LLM সমর্থন
OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI, এবং ১৫+ অন্যান্য প্রদানকারীকে একটি একক ইন্টারফেস থেকে সংযুক্ত করুন।
ফুল-স্ট্যাক কোড জেনারেশন
কার্যকরী ফ্রন্টএন্ড, ব্যাকএন্ড এবং কনফিগারেশন ফাইল সহ সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করুন — শুধু কোড স্নিপেট নয়।
ব্রাউজারে সম্পাদন
ইন্টারফেস না ছেড়েই অথবা একটি স্থানীয় ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ সেট আপ না করেই সরাসরি ব্রাউজারে জেনারেট করা কোড চালান এবং প্রিভিউ করুন।
আপনার নিজস্ব API কী আনুন
আপনার বিদ্যমান প্রদানকারীর শংসাপত্র ব্যবহার করুন যাতে আপনি শুধুমাত্র আপনার ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান করেন, কোনো প্ল্যাটফর্ম মার্কআপ বা সাবস্ক্রিপশন স্তর ছাড়াই।
ওপেন-সোর্স এবং সেলফ-হোস্টেড
সমস্ত প্রম্পট, জেনারেট করা কোড, এবং শংসাপত্র আপনার ভিপিএস-এ থাকে — তৃতীয় পক্ষের SaaS প্ল্যাটফর্মের সাথে কোনো ডেটা শেয়ার করা হয় না।
কেন Hostinger-এ bolt.diy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।