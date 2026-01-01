এক ক্লিকে Chevereto স্থাপন করুন।
আপনার নিজের ইমগুর বা ফ্লিকার-স্টাইলের মিডিয়া কমিউনিটি তৈরি করার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড ছবি এবং ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।
Chevereto-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Chevereto দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
চেভেরেটো হল একটি পরিপক্ক, স্ব-হোস্টেড ছবি এবং ভিডিও হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম যা ২০০৭ সাল থেকে সম্প্রদায়গুলির দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত মিডিয়া শেয়ারিং সাইট চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করে — ব্যবহারকারী নিবন্ধন, প্রোফাইল, দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ, বিভাগ, ট্যাগ এবং অ্যালবামের মাধ্যমে উন্নত মিডিয়া সংগঠন, এছাড়াও সর্বজনীন, ব্যক্তিগত বা পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত সামগ্রীর জন্য প্রতি-আপলোড দানাদার গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ।
আপনার নিজস্ব ভি.পি.এস-এ চেভেরেটো চালানো প্রতিটি আপলোড, ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট এবং আয়ের উৎসকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, যেখানে কোনো প্রতি-ছবি ফি বা বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা নেই। এই টেমপ্লেটটি বিষয়বস্তুর মেটাডেটার জন্য মারিয়াডিবি এবং দ্রুত সেশন ও ক্যাশে স্টোরেজের জন্য রেডিস সহ চেভেরেটোকে একত্রিত করে, যখন ট্র্যাফিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচটিটিপিএস রাউটিং পরিচালনা করে যাতে প্ল্যাটফর্মটি কয়েক মিনিটের মধ্যে তার প্রথম আপলোড গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়।
Chevereto-এর মূল ফিচারগুলো
ছবি এবং ভিডিও শেয়ারিং
থাম্বনেইল, এম্বেডেড প্লেয়ার এবং সরাসরি লিঙ্ক সহ ছবি ও ভিডিও হোস্ট করুন, যা যেকোনো প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করার জন্য প্রস্তুত।
অ্যালবাম এবং ট্যাগ
বিষয়বস্তুকে অ্যালবামে সাজান এবং ট্যাগ দিয়ে আপলোডগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করুন যাতে দর্শকরা একটি ক্রমবর্ধমান মিডিয়া লাইব্রেরি ব্রাউজ করতে এবং অনুসন্ধান করতে পারে।
ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট এবং ভূমিকা
নিবন্ধিত ব্যবহারকারীরা প্রোফাইল, দ্বি-স্তরীয় প্রমাণীকরণ এবং অ্যাডমিন প্যানেলের মাধ্যমে পরিচালিত ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি পান।
গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ
আপলোড-প্রতি গোপনীয়তা সেটিংস মালিকদের যেকোনো শেয়ারিং পরিস্থিতির সাথে মানানসই করার জন্য বিষয়বস্তুকে সর্বজনীন, ব্যক্তিগত, অথবা পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত হিসাবে চিহ্নিত করতে দেয়।
বহুভাষিক ইন্টারফেস
৩০টিরও বেশি সমর্থিত ভাষার যেকোনো একটিতে একটি কমিউনিটি চালু করুন, অতিরিক্ত প্যাক বা থিম ইনস্টল না করেই।
কেন Hostinger-এ Chevereto রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।