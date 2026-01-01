এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে হেডস্কেল স্থাপন।
ব্যক্তিগত ওয়্যারগার্ড মেশ নেটওয়ার্কের জন্য টেইলস্কেল কন্ট্রোল সার্ভারের ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড বাস্তবায়ন।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Headscale দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হেডস্কেল হল টেইলস্কেলের মালিকানাধীন কন্ট্রোল সার্ভারের একটি স্ব-হোস্টেড বিকল্প, যা আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত ওয়্যারগার্ড মেশ নেটওয়ার্কের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়। যেখানে টেইলস্কেলের হোস্টেড পরিষেবা কী এক্সচেঞ্জ, আইপি অ্যাসাইনমেন্ট এবং রাউটিং সিদ্ধান্তগুলি পরিচালনা করে, হেডস্কেল আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে একই কাজ করে — কোনো মাসিক ফি ছাড়াই, সাবস্ক্রিপশনের সাথে যুক্ত কোনো ডিভাইসের সীমা ছাড়াই এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবার উপর নির্ভরতা ছাড়াই।
এই টেমপ্লেটটি হেডস্কেলকে হেডস্কেল ইউআই-এর সাথে একত্রিত করে, যা ব্যবহারকারী, নোড এবং প্রি-অথেন্টিকেশন কীগুলি পরিচালনার জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড। উভয়ই একই HTTPS ডোমেনের অধীনে পরিবেশিত হয়, যেখানে ওয়েব ইন্টারফেস
/web পাথে উপলব্ধ। যেকোনো টেইলস্কেল-সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লায়েন্ট তার লগইন সার্ভারকে আপনার ডিপ্লয়মেন্ট ইউআরএল-এর দিকে নির্দেশ করার সাথে সাথেই আপনার মেশে যোগ দিতে পারে।
Headscale-এর মূল ফিচারগুলো
Tailscale-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লায়েন্ট
অফিসিয়াল টেইলস্কেল ক্লায়েন্ট চালিত যেকোনো ডিভাইস ক্লায়েন্ট-সাইড পরিবর্তন ছাড়াই আপনার হেডস্কেল সার্ভারের সাথে সংযোগ করতে পারে।
ওয়েব ব্যবস্থাপনা ইউআই
হেডস্কেল ইউআই কমান্ড লাইন ব্যবহার না করে ব্যবহারকারী, নোড এবং প্রি-অথ কী পরিচালনার জন্য একটি ব্রাউজার ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করে।
ফুল মেশ নেটওয়ার্কিং
সংযুক্ত নোডগুলি ওয়্যারগার্ড এনক্রিপশন ব্যবহার করে NAT সীমানা জুড়ে একে অপরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে।
ম্যাজিকডিএনএস সমর্থন
Headscale সমস্ত নিবন্ধিত নোডগুলিতে হোস্টনেম বরাদ্দ করে, স্ট্যাটিক আইপি কনফিগারেশন ছাড়াই ডিএনএস-ভিত্তিক অ্যাক্সেস সক্ষম করে।
SQLite সমর্থিত স্টোরেজ
সমস্ত নেটওয়ার্ক স্টেট একটি হালকা ওজনের SQLite ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়, যার জন্য কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস পরিষেবার প্রয়োজন হয় না।
API এবং CLI ব্যবস্থাপনা
স্ক্রিপ্টিং এবং অটোমেশনের জন্য হেডস্কেল সিএলআই বা এইচটিটিপি এপিআই এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী, নোড এবং রুট পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Headscale রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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