এক ক্লিকে Plane ইনস্টল করুন।
সমস্যা ট্র্যাকিং, স্প্রিন্ট চক্র এবং পণ্যের রোডম্যাপের জন্য ওপেন-সোর্স প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম — Jira এবং Linear-এর একটি সেলফ-হোস্টেড বিকল্প।
Plane-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Plane দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Plane হল একটি শক্তিশালী ওপেন-সোর্স প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম যা Jira, Linear, Monday.com, এবং ClickUp-এর একটি আধুনিক বিকল্প হিসাবে কাজ করে। টিমগুলি সমস্যাগুলি ট্র্যাক করে, বার্ন-ডাউন চার্ট সহ স্প্রিন্ট চক্র চালায়, পণ্যের রোডম্যাপ পরিকল্পনা করে এবং রিয়েল টাইমে সহযোগিতা করে — সবই প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য বা আপনার পরিকাঠামো থেকে ডেটা বাইরে না রেখে।
স্ব-হোস্টেড স্থাপনায় PostgreSQL, Valkey ক্যাশে, RabbitMQ মেসেজ কিউ এবং MinIO অবজেক্ট স্টোরেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর সেটআপের জন্য। SaaS প্রকল্প সরঞ্জামগুলির বিপরীতে যা প্রতি সিটের জন্য চার্জ করে, আপনার VPS-এ Plane চালানো সীমাহীন ব্যবহারকারী এবং প্রকল্প সরবরাহ করে একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো খরচে সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা সহ।
Plane-এর মূল ফিচারগুলো
সমস্যা ট্র্যাকিং
সমৃদ্ধ টেক্সট, ফাইল সংযুক্তি, উপ-সমস্যা এবং ক্রস-প্রজেক্ট রেফারেন্স সহ কাজের আইটেমগুলি একটি কেন্দ্রীভূত দৃশ্যে তৈরি ও পরিচালনা করুন।
স্প্রিন্ট সাইকেল
বার্ন-ডাউন চার্ট এবং দলের গতি ট্র্যাকিং ব্যবহার করে এজাইল স্প্রিন্ট পরিচালনা করুন যাতে ডেভেলপমেন্টের গতি সময়সূচী অনুযায়ী থাকে।
পণ্য রোডম্যাপ
ভিজ্যুয়াল রোডম্যাপের সাহায্যে পণ্যের দিকনির্দেশনা পরিকল্পনা করুন এবং যোগাযোগ করুন, যা প্রতিটি মাইলফলক অর্জনে সহায়ক সমস্যা এবং মডিউলগুলির সাথে সরাসরি সংযুক্ত।
রিয়েল-টাইম কোলাবোরেশন
লাইভ আপডেট নিশ্চিত করে যে দলের প্রতিটি সদস্য ম্যানুয়াল রিফ্রেশ ছাড়াই সর্বশেষ সমস্যার অবস্থা, মন্তব্য এবং অ্যাসাইনমেন্ট দেখতে পায়।
কাস্টমাইজযোগ্য ভিউ
প্রকল্পের ধারাবাহিক দৃশ্যমানতার জন্য ফিল্টার করা বোর্ড, তালিকা এবং ক্যালেন্ডার ভিউ তৈরি করুন যা টিমের মধ্যে সংরক্ষণ ও শেয়ার করা যেতে পারে।
মডিউল এবং অ্যানালিটিক্স
জটিল প্রকল্পগুলির জন্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে মডিউলগুলিতে একত্রিত করুন, তারপর বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্স এবং ট্রেন্ড ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহ অগ্রগতি ট্র্যাক করুন।
কেন Hostinger-এ Plane রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।