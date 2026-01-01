এক ক্লিকে অ্যাপাচি সোলার স্থাপন করুন।
এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ওপেন-সোর্স সার্চ প্ল্যাটফর্ম যা যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফুল-টেক্সট সার্চ, ফ্যাসেটেড নেভিগেশন এবং রিয়েল-টাইম ইনডেক্সিংকে শক্তি যোগায়।
Apache Solr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Solr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি সোলার হল একটি যুদ্ধ-পরীক্ষিত ওপেন-সোর্স সার্চ প্ল্যাটফর্ম যা অ্যাপাচি লুসিনের উপর নির্মিত, যা বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার সংস্থা ব্যবহার করে। এটি সম্পূর্ণ-টেক্সট সার্চ, ফ্যাসেটেড ব্রাউজিং, হিট হাইলাইটিং, স্পেশিয়াল সার্চ এবং সমৃদ্ধ ডকুমেন্ট হ্যান্ডলিং পরিচালনা করে — সবই একটি REST API-এর মাধ্যমে যা যেকোনো ভাষা বা ফ্রেমওয়ার্কের সাথে কাজ করে।
আপনার নিজের VPS-এ সোলার স্ব-হোস্টিং আপনাকে আপনার সার্চ পরিকাঠামো, ডেটা গোপনীয়তা এবং পারফরম্যান্স টিউনিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, কোনো প্রতি-কোয়েরি ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। আপনার সাইট সার্চ, ই-কমার্স পণ্য আবিষ্কার, বা এন্টারপ্রাইজ ডকুমেন্ট পুনরুদ্ধার যাই প্রয়োজন হোক না কেন, সোলারের পরিপক্ক ইকোসিস্টেম এবং এক্সটেনসিবল স্কিমা এটিকে একটি প্রমাণিত ভিত্তি করে তোলে।
Apache Solr-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
টোকেনাইজেশন, স্টেমিং, প্রতিশব্দ এবং প্রাসঙ্গিকতা টিউনিং সহ লুসিন-চালিত পাঠ্য বিশ্লেষণ বৃহৎ নথি সংগ্রহ জুড়ে সঠিক ফলাফল প্রদান করে।
ফ্যাসেটেড নেভিগেশন
নেটিভ ফেসেটিং ব্যবহারকারীদের বিভাগ, মূল্য, তারিখ, অথবা যেকোনো সূচীকৃত ক্ষেত্র দ্বারা গভীরে যেতে দেয় — যা ই-কমার্স এবং কন্টেন্ট ফিল্টারিং ইন্টারফেসের পেছনের স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিন।
রিয়েল-টাইম ইনডেক্সিং
সূচকে জমা দেওয়া নথিগুলি সেকেন্ডের মধ্যে অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে ওঠে, এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রায়-রিয়েল-টাইম অনুসন্ধান সমর্থন করে যেগুলির নতুন ফলাফলের প্রয়োজন।
রিচ ডকুমেন্ট হ্যান্ডলিং
অন্তর্নির্মিত অ্যাপাচি টিকা ইন্টিগ্রেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিডিএফ, ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, এইচটিএমএল এবং এক হাজারেরও বেশি অন্যান্য ফাইল ফরম্যাট থেকে টেক্সট নিষ্কাশন এবং সূচী করে।
REST API
HTTP এর মাধ্যমে JSON, XML, বা CSV প্রতিক্রিয়া সহ সূচী অনুসন্ধান এবং আপডেট করুন — যেকোনো স্ট্যাকের সাথে একত্রিত করার জন্য কোনো Solr-নির্দিষ্ট ক্লায়েন্ট লাইব্রেরির প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ Apache Solr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।