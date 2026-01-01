এক ক্লিকে ডোগরা ইনস্টলেশন।
মিনিটের মধ্যে AI ভয়েস এজেন্ট তৈরি ও স্থাপন করার জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্ম, ৩০+ ভাষার সমর্থন সহ।
Dograh-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dograh দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dograh হলো একটি ফ্রি, ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্ম, যা আপনাকে এক লাইন কোড না লিখেই AI-পাওয়ারড ভয়েস এজেন্ট তৈরি ও ডেপ্লয় করতে দেয়। এর ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেস আপনাকে কনসেপ্ট থেকে একটি লাইভ, প্রোডাকশন-রেডি ভয়েস এজেন্টে নিয়ে যায় মাত্র দশ মিনিটেরও কম সময়ে, ৩০টিরও বেশি ভাষার সাপোর্ট, রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স এবং শুরু থেকেই বিল্ট-ইন ইন্টেলিজেন্ট কল রাউটিং সুবিধা সহ।
আপনার VPS-এ Dograh সেলফ-হোস্ট করলে সমস্ত কনভারসেশন ডেটা, রেকর্ডিং এবং কাস্টমার ইন্টারঅ্যাকশন আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে, যা GDPR কমপ্লায়েন্স এবং কঠোর ডেটা রেসিডেন্সি প্রয়োজনীয়তাযুক্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্ভুক্ত PostgreSQL, Redis এবং MinIO কম্পোনেন্টগুলো লো-ল্যাটেন্সি ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য প্রয়োজনীয় স্টোরেজ এবং ক্যাশিং পারফরম্যান্স প্রদান করে।
Dograh-এর মূল ফিচারগুলো
নো-কোড এজেন্ট বিল্ডার
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ওয়ার্কফ্লো অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীদের কোনো কোড না লিখেই সম্পূর্ণ ভয়েস কথোপকথন ফ্লো ডিজাইন করতে সক্ষম করে।
30+ ভাষার সমর্থন
নেটিভ বহুভাষিক ভয়েস সিন্থেসিস এবং স্বীকৃতি আপনার ব্যবহারকারীরা যে ভাষা পছন্দ করেন সেই ভাষায় গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব করে তোলে।
বুদ্ধিমান কল রাউটিং
জটিল অনুসন্ধানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানব এজেন্টদের কাছে পাঠানো হয়, যেখানে AI দক্ষতার সাথে নিয়মিত অনুরোধগুলি পরিচালনা করে।
রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স
লাইভ ড্যাশবোর্ডগুলি কথোপকথনের মেট্রিক্স, সম্পন্ন হওয়ার হার এবং এজেন্টের কর্মক্ষমতা দেখায় যাতে আপনি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করতে পারেন।
গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক স্থাপত্য
সমস্ত কথোপকথনের ডেটা আপনার পরিকাঠামোতেই থাকে, যা GDPR এবং শিল্পের সম্মতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Dograh রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।