এক ক্লিকে CoreControl ইনস্টলেশন করুন।
সার্ভার পরিচালনা, অ্যাপ্লিকেশন আপটাইম নিরীক্ষণ এবং আপনার নেটওয়ার্ক টপোলজি ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড অবকাঠামো ড্যাশবোর্ড।
CoreControl-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CoreControl দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CoreControl হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ড্যাশবোর্ড যা টিম এবং ব্যক্তিদের তাদের সার্ভার এস্টেটের একটি সমন্বিত ভিউ প্রদান করে। এটি সার্ভার হার্ডওয়্যারের বিবরণ ট্র্যাক করে, ঐতিহাসিক উপলব্ধতার রেকর্ড সহ অ্যাপ্লিকেশন আপটাইম মনিটর করে, নেটওয়ার্ক ফ্লোচার্ট তৈরি করে এবং একটি লাইটওয়েট কম্প্যানিয়ন এজেন্ট দ্বারা সংগৃহীত রিয়েল-টাইম CPU, RAM, এবং ডিস্ক মেট্রিক্স প্রদর্শন করে।
হোস্টেড মনিটরিং সার্ভিসগুলোর বিপরীতে, CoreControl সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব VPS-এ চলে এবং সমস্ত ডেটা একটি স্থানীয় PostgreSQL ডেটাবেজে সংরক্ষণ করে। টিমগুলো সার্ভার এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে গ্রুপে সাজাতে পারে, Owner, Admin, বা User রোল অ্যাসাইন করতে পারে এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলিতে ডেটা না পাঠিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের স্বাস্থ্য ট্র্যাক করতে পারে।
CoreControl-এর মূল ফিচারগুলো
সার্ভার হার্ডওয়্যার ইনভেন্টরি
একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন, স্থিতি সূচক এবং ম্যানেজমেন্ট প্যানেলে দ্রুত লিঙ্ক সহ আপনার সমস্ত সার্ভার যোগ করুন এবং সংগঠিত করুন।
অ্যাপ্লিকেশন আপটাইম পর্যবেক্ষণ
রিয়েল টাইমে স্ব-হোস্টেড পরিষেবাগুলি চালু আছে নাকি বন্ধ আছে তা ট্র্যাক করুন, ঐতিহাসিক উপলব্ধতার রেকর্ড এবং বিজ্ঞপ্তি সতর্কতা সহ।
লাইটওয়েট মেট্রিক্স এজেন্ট
একটি গো-ভিত্তিক সহচর এজেন্ট প্রতিটি সার্ভার থেকে সিপিইউ, র্যাম এবং ডিস্ক ব্যবহার সংগ্রহ করে এবং ভারী নির্ভরতা ছাড়াই কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে মেট্রিক্স পাঠায়।
নেটওয়ার্ক ভিজ্যুয়ালাইজেশন
আপনার সার্ভার এবং পরিষেবাগুলি আপনার পরিকাঠামো জুড়ে কীভাবে সংযুক্ত হয় তা নথিভুক্ত করতে এবং বুঝতে ভিজ্যুয়াল নেটওয়ার্ক ফ্লোচার্ট তৈরি করুন।
দলের ভূমিকা এবং অ্যাক্সেস
দলের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান এবং মালিক, অ্যাডমিন বা ব্যবহারকারীর ভূমিকা নির্ধারণ করুন যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কে অবকাঠামো পরিচালনা করতে পারবে এবং মনিটরিং রিপোর্ট দেখতে পারবে।
কেন Hostinger-এ CoreControl রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।