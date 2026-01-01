এক ক্লিকে MicroRealEstate স্থাপন করুন।
বাড়িওয়ালাদের জন্য ওপেন-সোর্স ভাড়া সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা: ইজারা, ভাড়া, ভাড়াটে এবং নথি সংরক্ষণ একটি স্ব-হোস্টেড প্ল্যাটফর্মে।
MicroRealEstate-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MicroRealEstate দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MicroRealEstate হল একটি ওপেন-সোর্স সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্লিকেশন যা স্বাধীন বাড়িওয়ালা এবং ছোট রিয়েল এস্টেট দলগুলির জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এটি ভাড়াটেদের রেকর্ড, লিজ চুক্তি, ভাড়া ট্র্যাকিং এবং ডকুমেন্ট জেনারেশনকে একটি একক স্ব-হোস্টেড ওয়ার্কস্পেসে একত্রিত করে, বাণিজ্যিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা SaaS-এর প্রতি-ইউনিট ফি এবং ডেটা-শেয়ারিং ট্রেড-অফগুলি সরিয়ে দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ MicroRealEstate স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল ভাড়াটে তথ্য, লিজ চুক্তি এবং পেমেন্টের ইতিহাস আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। মাইক্রোসার্ভিসেস আর্কিটেকচার বাড়িওয়ালা পোর্টাল, ভাড়াটে পোর্টাল, ডকুমেন্ট জেনারেটর এবং ইমেল পরিষেবা পরিষ্কারভাবে আলাদা করে, যা পুনরাবৃত্ত সফটওয়্যার খরচ ছাড়াই যেকোনো স্কেলে ভাড়া পরিচালনা করা সহজ করে তোলে।
MicroRealEstate-এর মূল ফিচারগুলো
লিজ ব্যবস্থাপনা
কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট থেকে ভাড়া চুক্তি তৈরি করুন এবং প্রতিটি ভাড়াটে সম্পর্কের সাথে যুক্ত প্রতিটি চুক্তি, সংশোধনী, এবং নথি এক জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
ভাড়া পরিশোধ ট্র্যাকিং
আগত পেমেন্ট রেকর্ড করুন এবং প্রতিটি ইউনিটের বকেয়া ব্যালেন্স নিরীক্ষণ করুন, ভাড়াটিয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয় নোটিশ ও রসিদ তৈরির সুবিধা সহ।
ভাড়াটে পোর্টাল
ডেডিকেটেড ভাড়াটে-মুখী ইন্টারফেস ভাড়াটিয়াদেরকে বাড়িওয়ালার সাথে যোগাযোগ না করেই তাদের ইজারা পর্যালোচনা করতে, পেমেন্টের ইতিহাস দেখতে এবং রসিদ ডাউনলোড করতে দেয়।
কাস্টম নথিপত্র
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য টেমপ্লেট থেকে বিজ্ঞপ্তি, চিঠি এবং ঘোষণা তৈরি করুন যাতে ভাড়াটিয়াদের সাথে যোগাযোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পেশাদার থাকে।
টিম সহযোগিতা
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কাজের চাপ ভাগ করে নিতে সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানান, যা প্ল্যাটফর্মটিকে স্বাধীন বাড়িওয়ালা এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসা উভয়ের জন্যই উপযুক্ত করে তোলে।
ইমেল বিজ্ঞপ্তি
অ্যাপ্লিকেশন থেকে সরাসরি রসিদ, গণ বিজ্ঞপ্তি এবং ভাড়াটেদের আমন্ত্রণ পাঠাতে SMTP, Mailgun, অথবা Gmail সংযোগ করুন।
কেন Hostinger-এ MicroRealEstate রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।