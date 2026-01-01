এক ক্লিকে Docmost স্থাপন করুন।
রিয়েল-টাইম সহ-সম্পাদনা, ডায়াগ্রাম এবং টিম স্পেস সহ ওপেন-সোর্স সহযোগী উইকি প্ল্যাটফর্ম।
Docmost-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Docmost দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Docmost হলো Notion এবং Confluence-এর একটি আধুনিক, ওপেন-সোর্স বিকল্প, যা ক্লাউড-হোস্টেড প্ল্যাটফর্মগুলোর গোপনীয়তার আপস ছাড়াই রিয়েল-টাইম যৌথ এডিটিং প্রয়োজন এমন টিমগুলোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কনফ্লিক্ট-ফ্রি সিনক্রোনাইজেশন সহ একাধিক ইউজার একই সাথে একটি পেইজ এডিট করতে পারে, এবং স্পেসগুলো টিম, প্রজেক্ট বা ডিপার্টমেন্টগুলোর মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন প্রদান করে।
আপনার VPS-এ Docmost সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্টেশন, আর্কিটেকচারাল সিদ্ধান্ত এবং সংবেদনশীল নলেজ বেস কন্টেন্ট আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে কখনোই বাইরে যায় না। অন্তর্ভুক্ত PostgreSQL ডেটাবেস এবং Redis ক্যাশে যৌথ এডিটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পারফরম্যান্স এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে, এবং পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ আপডেট জুড়ে আপনার ডকুমেন্টেশনকে সুরক্ষিত রাখে।
Docmost-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সহ-সম্পাদনা
একাধিক দলের সদস্য একই সাথে একই পৃষ্ঠা সম্পাদনা করতে পারেন, যার দ্বন্দ্ব-মুক্ত সিঙ্ক্রোনাইজেশন তাৎক্ষণিক এবং স্বাভাবিক মনে হয়।
বিল্ট-ইন ডায়াগ্রামিং
Draw.io, Excalidraw, এবং Mermaid সরাসরি এডিটরে উপলব্ধ, যাতে ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টেশন লিখিত বিষয়বস্তুর পাশাপাশি থাকে।
মহাকাশ-ভিত্তিক সংস্থা
দল, প্রকল্প বা বিভাগ অনুযায়ী বিষয়বস্তু আলাদা করুন স্বতন্ত্র স্থান ব্যবহার করে, প্রতিটি স্থানের নিজস্ব সদস্য এবং অনুমতি সেটিংস থাকবে।
সুনির্দিষ্ট অনুমতিসমূহ
ব্যবহারকারী গোষ্ঠী এবং পৃষ্ঠা-স্তরের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণগুলি আপনাকে আপনার সংস্থা জুড়ে সঠিক লোকেদের সাথে সঠিক বিষয়বস্তু ভাগ করতে দেয়।
সম্পূর্ণ ভার্সন ইতিহাস
প্রতিটি পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়, যাতে আপনি অতীতের সংশোধনগুলি পর্যালোচনা করতে পারেন অথবা যেকোনো পৃষ্ঠার পূর্ববর্তী সংস্করণ যেকোনো সময় পুনরুদ্ধার করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Docmost রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।