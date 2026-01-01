এক ক্লিকে অ্যাপাচি শেনইউ স্থাপন করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন জাভা নেটিভ এপিআই গেটওয়ে পরিষেবা প্রক্সি, প্রোটোকল রূপান্তর এবং বৃহৎ পরিসরে এপিআই শাসনের জন্য।
Apache ShenYu-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache ShenYu দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache ShenYu হল একটি ওপেন-সোর্স, জাভা-নেটিভ এপিআই গেটওয়ে যা মাইক্রোসার্ভিস পরিবেশের জন্য তৈরি করা হয়েছে যেখানে উচ্চ থ্রুপুট এবং কম ল্যাটেন্সি প্রয়োজন। এটি Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket এবং আরও অনেক কিছুর উপর নির্মিত পরিষেবাগুলিতে রাউটিং, প্রোটোকল রূপান্তর এবং ট্র্যাফিক গভর্নেন্সের জন্য একটি সমন্বিত প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে। একটি হট-সোয়াপযোগ্য প্লাগইন আর্কিটেকচার আপনাকে গেটওয়ে পুনরায় চালু না করেই ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ নীতিগুলি — রেট লিমিটিং, প্রমাণীকরণ, WAF, সার্কিট ব্রেকিং — সক্ষম বা অক্ষম করতে দেয়।
বান্ডেল করা অ্যাডমিন কনসোল আপনার দলকে একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে রাউটিং নিয়ম, নির্বাচক এবং সিস্টেম অনুমতিগুলির উপর রিয়েল-টাইম দৃশ্যমানতা এবং গতিশীল নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনার নিজস্ব VPS-এ ShenYu স্ব-হোস্ট করা আপনার অবকাঠামোর মধ্যে API ট্র্যাফিক রাখে, প্রতি-অনুরোধ ক্লাউড ইগ্রেস খরচ দূর করে এবং একটি পরিচালিত API গেটওয়ে পরিষেবার উপর নির্ভর না করেই আপনাকে গভর্নেন্স নীতিগুলি প্রয়োগ করতে দেয়।
Apache ShenYu-এর মূল ফিচারগুলো
হট-সওয়াপযোগ্য প্লাগইন
ট্র্যাফিক প্লাগইনগুলি সক্ষম, অক্ষম বা পুনরায় কনফিগার করুন — রেট লিমিটিং, প্রমাণীকরণ, WAF, এবং আরও অনেক কিছু — রানটাইমে গেটওয়ে পুনরায় চালু না করে অথবা লাইভ ট্র্যাফিক ব্যাহত না করে।
মাল্টি-প্রোটোকল সমর্থন
একটি একক গেটওয়ে এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket, এবং MQTT জুড়ে অনুরোধগুলি প্রক্সি করুন।
ডাইনামিক ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ
অ্যাডমিন UI এর মাধ্যমে রাউটিং সিলেক্টর এবং নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন যা অবিলম্বে কার্যকর হয়, অপারেশন দলগুলিকে প্রতিটি অনুরোধ কোন আপস্ট্রিম গ্রহণ করবে তার উপর সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
বিল্ট-ইন অবজার্ভেবিলিটি
ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং, মেট্রিক্স এক্সপোর্ট এবং স্ট্রাকচার্ড লগিং ইন্টিগ্রেশনগুলি আপনাকে সমস্ত প্রক্সাইড পরিষেবা জুড়ে এপিআই লেটেন্সি এবং ত্রুটির হারে এন্ড-টু-এন্ড দৃশ্যমানতা দেয়।
OAuth 2.0 এবং JWT auth
OAuth 2.0, JWT টোকেন যাচাইকরণ, অথবা কাস্টম সাইন যাচাইকরণের মাধ্যমে API সুরক্ষিত করুন গেটওয়ে স্তরে, আপনার ব্যাকএন্ড পরিষেবাগুলিতে অনুরোধ পৌঁছানোর আগে।
কেন Hostinger-এ Apache ShenYu রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।