এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে pretix স্থাপন করুন।
সম্মেলন, উৎসব, কর্মশালা এবং ফিজিক্যাল বা ডিজিটাল টিকিট সহ যেকোনো ইভেন্টের জন্য একটি ওপেন-সোর্স টিকিট বিক্রয় প্ল্যাটফর্ম।
pretix-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
pretix দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
pretix হলো একটি ফিচার-সমৃদ্ধ ওপেন-সোর্স টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম যা ইভেন্ট আয়োজকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যারা Eventbrite বা Ticketmaster-এর মতো বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলিতে প্রতি-টিকিট ফি না দিয়ে টিকিট বিক্রি করতে চান। জার্মানির pretix GmbH দ্বারা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, এটি বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার ইভেন্টকে শক্তি যোগায় — ছোট ওয়ার্কশপ থেকে শুরু করে বড় সম্মেলন এবং উৎসব পর্যন্ত — এবং এটি উচ্চ-ট্র্যাফিকের অন-সেল মুহূর্তগুলি ভেঙে না পড়ে পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
আপনার নিজের VPS-এ pretix সেলফ-হোস্ট করলে অংশগ্রহণকারীদের ডেটা, পেমেন্ট কনফিগারেশন এবং রাজস্ব আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। তৃতীয় পক্ষের গেটওয়েকে প্রতিটি টিকিটের একটি শতাংশ দেওয়ার পরিবর্তে, আপনি একটি ফ্ল্যাট হোস্টিং ফি প্রদান করেন — এবং আপনি আপনার পরিচালিত অবকাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত ডেটা রেখে GDPR-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ থাকেন।
pretix-এর মূল ফিচারগুলো
নমনীয় টিকিট বিক্রয়
একটি দোকান থেকে একাধিক ইভেন্ট জুড়ে কোটা, ভাউচার, আসন নির্বাচন এবং সময়-ভিত্তিক উপলব্ধতা সহ অর্থপ্রদত্ত, বিনামূল্যে এবং অনুদান-ভিত্তিক টিকিট বিক্রি করুন।
বিল্ট-ইন পেমেন্টস
স্ট্রাইপ, পেপ্যাল, সেপা, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং আরও অনেক গেটওয়ের সাথে নেটিভ ইন্টিগ্রেশন — কোনো তৃতীয় পক্ষের প্লাগইন মার্কেটপ্লেসের প্রয়োজন নেই।
বসার পরিকল্পনা
থিয়েটার, হল এবং স্টেডিয়ামের জন্য বিভাগ, মূল্যের ভিন্নতা এবং প্রবেশাধিকার আসন সহ দৃশ্যমান ইন্টারেক্টিভ আসন নির্বাচন।
ঘটনাস্থলে চেক-ইন
সহচর মোবাইল এবং ডেস্কটপ স্ক্যানার অ্যাপস দরজায় QR-কোডযুক্ত টিকিট যাচাই করে, দুর্বল সংযোগযুক্ত স্থানগুলির জন্য অফলাইন মোড সহ।
বহুভাষিক দোকান
30টিরও বেশি ভাষায় স্থানীয় টিকিট শপগুলি চালু করুন, যার সাথে অনুবাদ করা ইমেল, টিকিট লেআউট এবং চেকআউট ফ্লো সরাসরি উপলব্ধ।
REST API এবং Webhooks
একটি নথিভুক্ত REST API এবং ইভেন্ট-চালিত ওয়েবহুক-এর মাধ্যমে pretix-কে CRM, অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এবং ব্যাজ প্রিন্টিং-এর সাথে একত্রিত করুন।
কেন Hostinger-এ pretix রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।