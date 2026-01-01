এক ক্লিকে ITFlow ইনস্টলেশন।
এমএসপি-দের জন্য ওপেন-সোর্স পিএসএ প্ল্যাটফর্ম যা একটি সিস্টেমে আইটি ডকুমেন্টেশন, টিকিট, বিলিং এবং ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কভার করে।
ITFlow-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ITFlow দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ITFlow হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স প্রফেশনাল সার্ভিসেস অটোমেশন (PSA) প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষভাবে ম্যানেজড সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি আইটি ডকুমেন্টেশন, সাপোর্ট টিকেটিং, বিলিং এবং ইনভয়েসিং, ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার মনিটরিং-কে একটি স্ব-হোস্টেড সিস্টেমে একত্রিত করে — যা বেশিরভাগ MSPs তাদের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন টুলস-এর স্তূপকে দূর করে।
একটি VPS-এ ITFlow স্ব-হোস্ট করা আপনার ব্যবসাকে প্রতিটি ক্লায়েন্ট রেকর্ড, শংসাপত্র এবং আর্থিক নথির সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, কোনো টেকনিশিয়ান-প্রতি লাইসেন্সিং ফি বা তৃতীয় পক্ষের SaaS বিক্রেতাদের দ্বারা ডেটা ধারণ করার ঝামেলা ছাড়াই। প্রথমবার অ্যাক্সেস করার সময়, একটি সেটআপ উইজার্ড আপনাকে আপনার কোম্পানির প্রোফাইল এবং অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট তৈরি করার প্রক্রিয়া দেখায়, এরপর সিস্টেমটি ক্লায়েন্টের কাজের জন্য উন্মুক্ত হয়।
ITFlow-এর মূল ফিচারগুলো
আইটি ডকুমেন্টেশন হাব
ক্লায়েন্টের সম্পদ, শংসাপত্র, ডোমেইন, SSL সার্টিফিকেট এবং নেটওয়ার্ক ডকুমেন্টেশন একটি অনুসন্ধানযোগ্য, কাঠামোগত জ্ঞানভাণ্ডারে কেন্দ্রীভূত করুন।
টিকিটিং এবং হেল্পডেস্ক
ইমেল-টু-টিকিট পার্সিং, SLA ট্র্যাকিং এবং টেকনিশিয়ান সময় লগিং সহ তৈরি থেকে সমাধান পর্যন্ত সমর্থন টিকিট পরিচালনা করুন।
বিলিং এবং চালান
একটি পৃথক বিলিং টুল ছাড়াই একটি বিল্ট-ইন অ্যাকাউন্টিং ড্যাশবোর্ড থেকে উদ্ধৃতি তৈরি করুন, চালান পাঠান, খরচ ট্র্যাক করুন এবং আয় নিরীক্ষণ করুন।
ডোমেইন এবং SSL সতর্কতা
ক্লায়েন্ট ডোমেন এবং SSL সার্টিফিকেটগুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং নবায়ন গুরুতর হওয়ার আগে সতর্কতা পাঠায়।
ক্লায়েন্ট পোর্টাল
ক্লায়েন্টরা একটি ব্র্যান্ডেড স্ব-পরিষেবা পোর্টালে লগ ইন করে তাদের খোলা টিকিট, শেয়ার করা নথি এবং চালান দেখতে।
বিক্রেতা এবং লাইসেন্স ট্র্যাকিং
সফটওয়্যার লাইসেন্স, বিক্রেতার যোগাযোগ এবং নবায়নের তারিখগুলি ক্লায়েন্টের যে সম্পদগুলির সাথে তারা সম্পর্কিত, সেগুলির পাশাপাশি রেকর্ড করুন।
কেন Hostinger-এ ITFlow রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।