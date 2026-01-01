এক ক্লিকে Aptabase স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স, গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম মোবাইল, ডেস্কটপ এবং ওয়েব অ্যাপের জন্য সহজ SDK ইন্টিগ্রেশন সহ।
Aptabase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Aptabase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Aptabase হল মোবাইল, ডেস্কটপ এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারদের জন্য তৈরি একটি ওপেন-সোর্স, গোপনীয়তা-প্রথম অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম। ওয়েবসাইট অ্যানালিটিক্স টুলগুলির মতো যা পেজ ভিউ ট্র্যাক করে, Aptabase SDK-ভিত্তিক ইভেন্ট ট্র্যাকিংয়ের উপর মনোযোগ দেয় — ডেভেলপাররা Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri এবং আরও অনেক কিছুর জন্য হালকা SDK ব্যবহার করে তাদের অ্যাপগুলিকে সজ্জিত করে ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য সহ নামযুক্ত ইভেন্টগুলি ক্যাপচার করতে। এর ফলস্বরূপ একটি উচ্চ-সিগন্যাল ড্যাশবোর্ড পাওয়া যায় যা দেখায় ব্যবহারকারীরা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে আসলে কী করে, কুকিজ, ফিঙ্গারপ্রিন্টিং বা ক্রস-সাইট ট্র্যাকিং ছাড়াই।
একটি VPS-এ Aptabase স্ব-হোস্টিং আপনার সমস্ত অ্যানালিটিক্স ডেটা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে রাখে, যা GDPR সম্মতিকে সহজ করে তোলে এবং ক্লাউড অ্যানালিটিক্স প্রদানকারীরা ব্যবহারের বৃদ্ধির সাথে সাথে যে প্রতি-ইভেন্ট মূল্য চার্জ করে তা দূর করে।
Aptabase-এর মূল ফিচারগুলো
SDK ইভেন্ট ট্র্যাকিং
আপনার অ্যাপকে একটি মাত্র SDK কল ব্যবহার করে ইনস্ট্রুমেন্ট করুন যাতে জটিল সেটআপ ছাড়াই সমস্ত প্ল্যাটফর্মে নামযুক্ত ইভেন্ট এবং বৈশিষ্ট্যগুলি ট্র্যাক করা যায়।
নকশার মাধ্যমে গোপনীয়তা
কোনো কুকিজ নেই, কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্টিং নেই, এবং কোনো ক্রস-সাইট ট্র্যাকিং নেই — বাক্সের বাইরেই জিডিপিআর এবং গোপনীয়তা বিধিমালা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে।
বহু-প্ল্যাটফর্ম এসডিকেগুলি
অফিসিয়াল SDK গুলি Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, এবং আরও অনেক কিছু প্রতিটি প্রধান অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্মকে কভার করে।
রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড
একটি পরিষ্কার, ন্যূনতম ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ইভেন্ট এবং ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ ঘটার সাথে সাথে দেখুন, যা কোনো কোলাহল ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরে।
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা
সমস্ত অ্যানালিটিক্স ডেটা আপনার ভিপিএস-এই থাকে — কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই, প্রতি-ইভেন্ট মূল্য নির্ধারণ নেই, এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম আপনার ব্যবহারকারীর ডেটা গ্রহণ করে না।
কেন Hostinger-এ Aptabase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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