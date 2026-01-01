এক ক্লিকে ইনস্টলেশন-এ MapStore স্থাপন করুন।
যেকোনো ডেটা উৎস থেকে ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র, ড্যাশবোর্ড এবং 3D জিওস্টোরি তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স ওয়েবজিআইএস ফ্রেমওয়ার্ক।
MapStore-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MapStore দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MapStore হল GeoSolutions দ্বারা তৈরি একটি ওপেন-সোর্স WebGIS পণ্য যা দলগুলিকে ব্রাউজারে ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র, ড্যাশবোর্ড এবং নিমজ্জিত জিওস্টোরি তৈরি করতে, সংরক্ষণ করতে এবং শেয়ার করতে দেয়। এটি OGC স্ট্যান্ডার্ডগুলির (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) সম্পূর্ণ স্ট্যাক সমর্থন করে এবং GeoServer, MapServer, ArcGIS REST পরিষেবা এবং যেকোনো স্ট্যান্ডার্ড-সম্মত জিওস্পেশিয়াল ব্যাকএন্ডের সাথে স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়।
OpenLayers, Leaflet এবং CesiumJS-এর উপর নির্মিত, MapStore 2D এবং 3D ভিউয়ার, একটি সমৃদ্ধ অ্যাট্রিবিউট টেবিল, চার্টিং উইজেট এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর জন্য মানচিত্র অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য একটি প্রসঙ্গ ব্যবস্থাপককে একত্রিত করে। একটি ডেডিকেটেড VPS-এ স্ব-হোস্টিং আপনার মালিকানাধীন স্তর, বেসম্যাপ এবং অ্যানালিটিক্স আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, যখন হোস্ট করা GIS প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য এড়িয়ে চলে।
MapStore-এর মূল ফিচারগুলো
ম্যাপ এবং ড্যাশবোর্ড
ইন্টারেক্টিভ 2D মানচিত্র এবং ডেটা ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন, যেখানে চার্ট, কাউন্টার এবং টেক্সট উইজেট থাকবে যা লাইভ WMS, WFS, এবং WPS স্তর থেকে আপডেট হয়।
3D ভূ-গল্প
CesiumJS-চালিত 3D দৃশ্য, ফ্লাই-টু অ্যানিমেশন এবং এম্বেডেড মিডিয়া ব্যবহার করে বর্ণনামূলক জিওস্টোরি তৈরি করুন যাতে নন-GIS দর্শকদের কাছে স্থানিক ডেটা যোগাযোগ করা যায়।
OGC মান
WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, এবং 3D Tiles-এর জন্য নেটিভ সমর্থন MapStore-কে GeoServer, MapServer, এবং যেকোনো অনুবর্তী ভূ-স্থানিক পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করে।
কন্টেক্সট ম্যানেজার
অ্যাপ্লিকেশন প্রসঙ্গগুলি কনফিগার করুন যা কোডবেস ফর্ক না করেই নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী গোষ্ঠীগুলির কাছে কাস্টমাইজড টুলবার, প্লাগইন এবং স্তরগুলি উন্মুক্ত করে।
ক্যাটালগ ইন্টিগ্রেশন
ম্যাপ কম্পোজারের মধ্যে সরাসরি CSW, WMS, WMTS, TMS, এবং ArcGIS REST ক্যাটালগ থেকে স্তরগুলি অনুসন্ধান ও আমদানি করুন, যা ডেটা আবিষ্কারকে ত্বরান্বিত করে।
অ্যাট্রিবিউট টেবিল
ক্যোয়ারি করুন, ফিল্টার করুন এবং ভেক্টর বৈশিষ্ট্যের অ্যাট্রিবিউটগুলি একটি স্প্রেডশীট-স্টাইলের টেবিলের সাহায্যে সম্পাদনা করুন যা ম্যাপ সিম্বোলজি এবং নির্বাচনের সাথে রিয়েল টাইমে সিঙ্ক হয়।
কেন Hostinger-এ MapStore রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।