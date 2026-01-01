এক ক্লিকে NextChat স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড এআই চ্যাট ইউআই যা ওপেনএআই, ক্লদ, জেমিনি এবং ২০+ প্রদানকারীকে একটি পরিমার্জিত ইন্টারফেসের মাধ্যমে সমর্থন করে।
NextChat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NextChat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
নেক্সটচ্যাট (পূর্বে চ্যাটজিপিটি-নেক্সট-ওয়েব) হল একটি ওপেন-সোর্স চ্যাট ইন্টারফেস যার 88,000+ গিটহাব স্টার রয়েছে — এটি সবচেয়ে বেশি স্টার প্রাপ্ত স্ব-হোস্টেড এআই চ্যাট ক্লায়েন্ট। এটি OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek এবং আরও অনেক প্রদানকারীর সাথে সংযুক্ত হয়, যা আপনাকে ড্যাশবোর্ড পরিবর্তন না করে বা তৃতীয় পক্ষের র্যাপার পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান না করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ UI এর মাধ্যমে যেকোনো LLM এর সাথে চ্যাট করতে দেয়।
নেক্সটচ্যাট স্ব-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনার API কী এবং কথোপকথনের ইতিহাস ব্যক্তিগত থাকে। অ্যাক্সেস একটি পাসওয়ার্ড কোড দিয়ে লক করা যেতে পারে এবং সমস্ত চ্যাট ডেটা ব্যবহারকারীর ব্রাউজারে সংরক্ষিত থাকে — কোনো ডেটাবেস পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই এবং কোনো সার্ভার-সাইড ডেটা ধারণ করা হয় না।
NextChat-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক প্রদানকারী সমর্থন
OpenAI, অ্যানথ্রোপিক ক্লড, গুগল জেমিনি, ডিপসিক, অ্যাজুর OpenAI, এবং আরও ২০+ অন্যান্য প্রদানকারীর সাথে একটি একক UI থেকে টুল পরিবর্তন না করেই সংযোগ করুন।
বিল্ট-ইন প্রম্পট লাইব্রেরি
লেখা, কোডিং, বিশ্লেষণ এবং অনুবাদের জন্য শত শত পূর্ব-নির্মিত সিস্টেম প্রম্পট — অথবা আপনার নিজস্ব কাস্টম টেমপ্লেট তৈরি ও সংরক্ষণ করুন।
অ্যাক্সেস কোড সুরক্ষা
একটি পাসওয়ার্ড কোড দিয়ে আপনার ইনস্ট্যান্স কে ব্যবহার করতে পারবে তা সীমাবদ্ধ করুন, যা সর্বজনীনভাবে স্থাপন করা হলে আপনার API কীগুলির অননুমোদিত ব্যবহার রোধ করবে।
কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন নেই
সমস্ত কথোপকথন ব্যবহারকারীর ব্রাউজারে সংরক্ষিত থাকে — সার্ভার স্টেটলেস থাকে, যা স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণকে ন্যূনতম করে তোলে।
মার্কডাউন এবং কোড রেন্ডারিং
প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ মার্কডাউন সমর্থন সহ রেন্ডার হয়, যার মধ্যে সিনট্যাক্স-হাইলাইট করা কোড ব্লক, টেবিল, ল্যাটেক গণিত এবং ইনলাইন HTML অন্তর্ভুক্ত।
MCP প্লাগিন সমর্থন
বাহ্যিক সরঞ্জাম, ফাইল অ্যাক্সেস এবং কাস্টম ইন্টিগ্রেশনগুলির মাধ্যমে সহকারীকে প্রসারিত করতে মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) সক্ষম করুন।
কেন Hostinger-এ NextChat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।