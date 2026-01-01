এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে লিব্রেস্পিড স্থাপন করুন।
Flash, Java, বা কোনো প্লাগইন ছাড়াই যেকোনো ব্রাউজারে চলে এমন সেল্ফ-হোস্টেড ইন্টারনেট স্পিড টেস্ট।
LibreSpeed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LibreSpeed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LibreSpeed হল একটি লাইটওয়েট, ওপেন-সোর্স HTML5 স্পিড টেস্ট যা ব্রাউজারে সরাসরি ডাউনলোড, আপলোড, পিং এবং জিটার পরিমাপ করে। বাণিজ্যিক স্পিডটেস্ট সাইটগুলির থেকে ভিন্ন, এটি সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে চলে, তাই আপনি তৃতীয় পক্ষের পরিমাপ সার্ভারের মাধ্যমে ট্র্যাফিক না পাঠিয়ে আপনার দল, আইএসপি বা গ্রাহকদের জন্য একটি ব্যক্তিগত স্পিড টেস্ট প্রকাশ করতে পারেন।
একটি VPS-এ LibreSpeed স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি বিশ্বস্ত সার্ভারের বিরুদ্ধে সঠিক, পুনরাবৃত্তিযোগ্য পরিমাপ দেয়, যার একটি প্রতি-পরীক্ষা ফলাফল ডেটাবেস রয়েছে যা আপনাকে সময়ের সাথে সংযোগের গুণমান তুলনা করতে দেয়। পরীক্ষাগুলি কোনো ইনস্টল ধাপ বা ক্লায়েন্ট অ্যাপ ছাড়াই যেকোনো আধুনিক ডেস্কটপ বা মোবাইল ব্রাউজারে কাজ করে।
LibreSpeed-এর মূল ফিচারগুলো
ইনস্টলবিহীন ব্রাউজার পরীক্ষা
বিশুদ্ধ HTML5 এবং জাভাস্ক্রিপ্ট — ডেস্কটপ বা মোবাইলে যেকোনো আধুনিক ব্রাউজারে চলে, কোনো ফ্ল্যাশ, জাভা বা ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই।
ডাউনলোড, আপলোড, পিং, জিটার
সঠিক ফলাফলের জন্য কনফিগারযোগ্য পরীক্ষার সময়কাল এবং যুগপত সংযোগ সংখ্যা সহ চারটি স্ট্যান্ডার্ড মেট্রিক রিপোর্ট করে।
ফলাফল ডেটাবেস
বিল্ট-ইন SQLite বা MySQL ব্যাকএন্ড টাইমস্ট্যাম্প, আইপি এবং আইএসপি সহ প্রতিটি টেস্ট রান সংরক্ষণ করে যাতে আপনি সময়ের সাথে পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারেন।
কাস্টমাইজযোগ্য ব্র্যান্ডিং
ফ্রন্ট-এন্ড HTML সম্পাদনা করুন, লোগো পরিবর্তন করুন এবং আপনার সংস্থার জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্র্যান্ডেড স্পিড টেস্ট সরবরাহ করতে আপনার নিজস্ব থিম প্রয়োগ করুন।
আইপি এবং আইএসপি অনুসন্ধান
ঐচ্ছিক ipinfo.io ইন্টিগ্রেশন প্রতিটি ফলাফলকে ভিজিটরের আইএসপি, সংস্থা এবং আনুমানিক অবস্থান দিয়ে সমৃদ্ধ করে।
কেন Hostinger-এ LibreSpeed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।