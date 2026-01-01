এক ক্লিকে Fusion RSS ইনস্টলেশন মোতায়েন করুন।
পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইউআই, কীবোর্ড শর্টকাট এবং ফিভার এপিআই সমর্থন সহ একটি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড আরএসএস রিডার।
Fusion RSS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Fusion RSS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফিউশন হলো গো (Go) তে লেখা একটি মিনিমালিস্ট ওপেন-সোর্স RSS রিডার, যা দ্রুত এবং বিভ্রান্তিহীন রিডিং ওয়ার্কফ্লোকে কেন্দ্র করে তৈরি। এটি RSS এবং Atom ফিড পার্স করে, ওয়েবসাইট URL থেকে ফিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুঁজে বের করে এবং আপনার লাইব্রেরিতে অপঠিত অবস্থা, বুকমার্ক এবং সম্পূর্ণ টেক্সট সার্চ ট্র্যাক করার পাশাপাশি সাবস্ক্রিপশনগুলিকে গ্রুপে সংগঠিত করে।
আপনার VPS-এ ফিউশন সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনার সাবস্ক্রিপশন তালিকা এবং পড়ার ইতিহাস থার্ড-পার্টি পরিষেবাগুলির বাইরে থাকে, এবং এর ফিভার API সামঞ্জস্যতা Reeder, Unread, এবং FeedMe-এর মতো নেটিভ মোবাইল ক্লায়েন্টদের একটি ক্লাউড এগ্রিগেটরের পরিবর্তে আপনার নিজস্ব ইনস্ট্যান্সের সাথে সিঙ্ক করতে দেয়।
Fusion RSS-এর মূল ফিচারগুলো
জ্বর API সমর্থন
বিল্ট-ইন Fever-compatible API-এর মাধ্যমে Reeder, Unread, এবং FeedMe-এর মতো নেটিভ iOS, Android, এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্টগুলিতে নিবন্ধগুলি সিঙ্ক করুন।
কিবোর্ড-চালিত রিডার
গুগল রিডার-স্টাইলের শর্টকাট আপনাকে কীবোর্ড না ছেড়েই প্রতি সেশনে শত শত নিবন্ধ বাছাই করতে দেয়।
ফিড স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার
যেকোনো ওয়েবসাইটের URL পেস্ট করুন এবং ফিউশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে RSS বা Atom ফিড খুঁজে বের করে, পরিপাটি সাবস্ক্রিপশন তালিকার জন্য গ্রুপ অর্গানাইজেশন সহ।
প্রতিক্রিয়াশীল PWA
ইনস্টলযোগ্য প্রগতিশীল ওয়েব অ্যাপ ফোন, ট্যাবলেট এবং ডেস্কটপ ব্রাউজারগুলিতে একটি নেটিভ-অনুভূতি পড়ার অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।
OIDC একক সাইন-অন
ঐচ্ছিক OpenID Connect ইন্টিগ্রেশন আপনাকে Keycloak, Authelia, অথবা যেকোনো অনুগত পরিচয় প্রদানকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণীকরণ করতে দেয়।
AI-এর কোনো বাড়তি বোঝা নেই
পাঠককে মনোযোগী, হালকা এবং অনুমানযোগ্য রাখতে ইচ্ছাকৃতভাবে এআই সারাংশ এবং সুপারিশ বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।
কেন Hostinger-এ Fusion RSS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।