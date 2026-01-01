এক ক্লিকে RSSHub স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স আরএসএস ফিড জেনারেটর যা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে গিটহাব এবং তার বাইরেও যেকোনো ওয়েবসাইটকে সাবস্ক্রাইব করার যোগ্য করে তোলে।
RSSHub-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
RSSHub দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
আরএসএসহাব হল বিশ্বের বৃহত্তম ওপেন-সোর্স আরএসএস নেটওয়ার্ক, যা এমন প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য ৫,০০০টিরও বেশি রুট সমর্থন করে যেগুলি নেটিভ আরএসএস ফিড সরবরাহ করা বন্ধ করে দিয়েছে — ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টুইটার, টিকটক, রেডিট, গিটহাব এবং আরও অনেক কিছু। ৪১,০০০টিরও বেশি গিটহাব স্টার এবং ১,৩০০+ ডেভেলপারের অবদান সহ, এটি ওপেন ওয়েবকে সাবস্ক্রাইবযোগ্য রাখার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সমাধানে পরিণত হয়েছে।
আরএসএসহাব স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার বিষয়বস্তু ব্যবহারের অভ্যাস ব্যক্তিগত থাকে — সমস্ত ফিড অনুরোধ আপনার নিজের সার্ভার থেকে আসে, পাবলিক ইনস্ট্যান্স থেকে নয় যা কোয়েরি লগ করতে পারে। রেডিস ক্যাশিং ঘন ঘন অ্যাক্সেস করা ফিডগুলিকে দ্রুত রাখে এবং উৎস ওয়েবসাইটগুলির উপর চাপ কমায়।
RSSHub-এর মূল ফিচারগুলো
5,000+ বিষয়বস্তু রুট
শত শত প্ল্যাটফর্ম কভার করে যার মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া, নিউজ সাইট, গিটহাব, ই-কমার্স এবং বিশেষায়িত প্রকাশনা — যদি এটির একটি পৃষ্ঠা থাকে, RSSHub এটিকে একটি ফিডে পরিণত করতে পারে।
সোশ্যাল মিডিয়া ফিড
ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, টিকটক এবং ইউটিউব থেকে অ্যাকাউন্ট তৈরি না করে অথবা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপগুলিকে আপনার শংসাপত্রগুলিতে অ্যাক্সেস না দিয়ে আরএসএস ফিড তৈরি করুন।
Redis ক্যাশিং
অন্তর্নির্মিত রেডিস ইন্টিগ্রেশন ঘন ঘন অ্যাক্সেস করা রুটগুলির জন্য দ্রুত ফিড প্রতিক্রিয়া প্রদান করে, একই সাথে উৎস ওয়েবসাইটগুলিতে বারবার অনুরোধ কমায়।
গোপনীয়তা-প্রথম ব্রাউজিং
আপনার ফিড রিডারের মাধ্যমে যেকোনো কন্টেন্ট উৎস অনুসরণ করুন বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাগ্রিগেটর পরিষেবাগুলির সাথে পড়ার অভ্যাস শেয়ার না করে।
অটোমেশন ইন্টিগ্রেশন
যেকোনো সমর্থিত প্ল্যাটফর্মে নতুন কন্টেন্ট প্রকাশিত হলে, ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করার জন্য RSSHub ফিডগুলিকে n8n, Zapier, অথবা Home Assistant-এর সাথে সংযুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ RSSHub রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।