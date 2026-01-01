এক ক্লিকে Apache Gravitino স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স মেটাডেটা লেক যা একটি এপিআই-এর পেছনে আইসবার্গ, হাইভ, মাইএসকিউএল এবং পোস্টগ্রেএসকিউএল জুড়ে ক্যাটালগ, স্কিমা এবং টেবিল একত্রিত করে।
Apache Gravitino-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Gravitino দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি গ্র্যাভিটিনো হল একটি ভূ-বিতরণকৃত, ফেডারেল মেটাডেটা লেক যা ডেটা দলগুলিকে বিভিন্ন ক্যাটালগ জুড়ে টেবিল, স্কিমা, ফাইলসেট, মডেল এবং অ্যাক্সেস নীতিগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি একক স্থান সরবরাহ করে। একটি ঐতিহ্যবাহী হাইভ মেটাস্টোরের বিপরীতে, গ্র্যাভিটিনো মেটাডেটা কপি না করেই বিদ্যমান ক্যাটালগগুলিকে একত্রিত করে এবং একটি সমন্বিত REST API এবং আধুনিক ওয়েব UI এর মাধ্যমে সেগুলিকে প্রকাশ করে, যাতে ট্রিনো, স্পার্ক, ফ্লিংক এবং ডরিসের মতো ইঞ্জিনগুলি একই লজিক্যাল ভিউ কোয়েরি করতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ গ্র্যাভিটিনো স্ব-হোস্ট করা আপনার পরিবেশের মধ্যে সংবেদনশীল বংশগতি, স্কিমা সংজ্ঞা এবং প্রমাণপত্রাদি ম্যাপিং রাখে এবং পরিচালিত মেটাডেটা পরিষেবাগুলির পুনরাবৃত্ত খরচ এড়ায়। বান্ডেল করা আইসবার্গ REST ক্যাটালগ এন্ডপয়েন্ট লেকহাউস টেবিলগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত।
Apache Gravitino-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত মেটাডেটা লেক
একটি একক REST API এবং তিন-স্তরের metalake.catalog.schema নেমস্পেসের পেছনে Iceberg, Hive, JDBC, এবং ফাইলসিস্টেম ক্যাটালগগুলিকে একত্রিত করুন।
বিল্ট-ইন আইসবার্গ REST
9001 পোর্টে একটি আইসবার্গ REST ক্যাটালগ এন্ডপয়েন্ট সরবরাহ করে যাতে স্পার্ক, ফ্লিংক এবং ট্রিনো কোনো বাহ্যিক পরিষেবা ছাড়াই আইসবার্গ টেবিলগুলি পড়তে এবং লিখতে পারে।
আধুনিক ওয়েব ইউআই
মেটালেক, ক্যাটালগ, স্কিমা এবং টেবিল ব্রাউজ করুন, বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পাদনা করুন এবং একটি বিল্ট-ইন ওয়েব কনসোল থেকে বংশানুক্রমিকতা পরীক্ষা করুন — কোনো অতিরিক্ত কন্টেইনারের প্রয়োজন নেই।
মাল্টি-ইঞ্জিন সামঞ্জস্য
Trino, Spark, Flink, Doris, এবং PyIceberg সংযোগকারী Gravitino-এর সাথে যোগাযোগ করে যাতে একই মেটাডেটা SQL, ব্যাচ, এবং স্ট্রিমিং ওয়ার্কলোডগুলিতে শক্তি যোগায়।
ফাইলসেট এবং মডেল ক্যাটালগ
টেবিলের পাশাপাশি অসংগঠিত ফাইলসেট এবং এমএল মডেল মেটাডেটা পরিচালনা করে, যা এআই এবং লেকহাউস ওয়ার্কলোডগুলিকে একটি একক শাসন কাঠামো প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ Apache Gravitino রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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