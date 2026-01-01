এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে DHIS2 স্থাপন করুন।
বিশ্বজুড়ে ৭০টিরও বেশি দেশের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দ্বারা ব্যবহৃত একটি ওপেন-সোর্স স্বাস্থ্য তথ্য প্ল্যাটফর্ম।
DHIS2-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DHIS2 দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DHIS2 হল বিশ্বের বৃহত্তম ওপেন-সোর্স স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, যা ৭০টিরও বেশি দেশে স্থাপন করা হয়েছে রুটিন স্বাস্থ্য, টিকাদান, রোগ নজরদারি এবং লজিস্টিকস ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট করার জন্য। অসলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং জন-খাতের অংশীদারদের একটি বৈশ্বিক সম্প্রদায় দ্বারা নির্মিত, এটি প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মানুষের সেবা প্রদানকারী জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির ভিত্তি।
আপনার নিজস্ব VPS-এ DHIS2 স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল রোগী এবং প্রোগ্রাম ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার এখতিয়ারে রাখে, আপনাকে স্থানীয় কর্মপ্রবাহের সাথে মেটাডেটা, ড্যাশবোর্ড এবং ইন্টিগ্রেশন কাস্টমাইজ করতে দেয় এবং মালিকানাধীন HMIS বিক্রেতাদের সাথে যুক্ত প্রতি-ব্যবহারকারী ফি এড়িয়ে চলে।
DHIS2-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-চ্যানেল ডেটা ক্যাপচার
হাজার হাজার সুবিধা জুড়ে ওয়েব ফর্ম, অ্যান্ড্রয়েড ক্লায়েন্ট, এসএমএস এবং বাল্ক আমদানির মাধ্যমে সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত এবং ইভেন্ট ডেটা সংগ্রহ করুন।
ভিজ্যুয়াল অ্যানালিটিক্স
সংগৃহীত ডেটা থেকে সরাসরি পিভট টেবিল, চার্ট, মানচিত্র এবং ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন, কোনো বাহ্যিক টুলে এক্সপোর্ট না করেই।
ট্র্যাকার প্রোগ্রাম
কনফিগারযোগ্য অনুদৈর্ঘ্য ট্র্যাকার প্রোগ্রামগুলির সাহায্যে সময়ের সাথে স্বতন্ত্র কেস, সুবিধাভোগী এবং সরবরাহ চেইনগুলি অনুসরণ করুন।
মেটাডেটা ব্যবস্থাপনা
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা অভিযোজিত একটি নমনীয় মডেলের মাধ্যমে সংগঠন ইউনিট, ডেটা উপাদান, সূচক এবং বৈধতা নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন।
RESTful ওয়েব API
একটি নথিভুক্ত REST API এবং DHIS2 অ্যাপ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি, ল্যাব সিস্টেম এবং রিপোর্টিং পাইপলাইনগুলিকে একত্রিত করুন।
অফলাইন-ফার্স্ট অ্যান্ড্রয়েড
মাঠ কর্মীরা DHIS2 অ্যান্ড্রয়েড ক্যাপচার অ্যাপ ব্যবহার করে অফলাইনে ডেটা সংগ্রহ করে এবং সংযোগ ফিরে এলে সিঙ্ক করে।
কেন Hostinger-এ DHIS2 রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।