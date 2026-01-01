এক ক্লিকে OwnTracks রেকর্ডার স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ব্যাকএন্ড যা OwnTracks ফোন অ্যাপস দ্বারা MQTT এর মাধ্যমে প্রকাশিত অবস্থান ডেটা সংরক্ষণ করে এবং দৃশ্যমান করে।
OwnTracks Recorder-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OwnTracks Recorder দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OwnTracks Recorder হলো OwnTracks iOS এবং Android অ্যাপের জন্য অফিসিয়াল ব্যাকএন্ড, যা আপনাকে বাণিজ্যিক লোকেশন-শেয়ারিং পরিষেবাগুলির একটি সম্পূর্ণ সেলফ-হোস্টেড বিকল্প প্রদান করে। রেকর্ডার আপনার ব্যক্তিগত MQTT ব্রোকারে সাবস্ক্রাইব করে, আপনার ফোন থেকে লোকেশন পাবলিশ গ্রহণ করে এবং কোনো বাহ্যিক ডেটাবেসের প্রয়োজন ছাড়াই প্রতিটি পয়েন্টকে ডিস্কে প্লেইন ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করে।
একটি বিল্ট-ইন HTTP সার্ভার একটি REST API, একটি লাইভ WebSocket স্ট্রিম এবং শেষ অবস্থান, দৈনিক ট্র্যাক এবং GeoJSON ম্যাপের জন্য তৈরি ভিউগুলি প্রকাশ করে। এই টেমপ্লেটটি রেকর্ডারকে একটি Eclipse Mosquitto ব্রোকারের সাথে একত্রিত করে, যেখানে পাসওয়ার্ড অথেনটিকেশন ডিফল্টভাবে সক্রিয় করা আছে, যাতে আপনি আপনার OwnTracks অ্যাপগুলিকে আপনার VPS-এর দিকে নির্দেশ করতে পারেন এবং আপনার গতিবিধি ডেটা কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে না পাঠিয়ে লোকেশন হিস্টরি সংগ্রহ শুরু করতে পারেন।
OwnTracks Recorder-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাকএন্ড
আপনার OwnTracks অ্যাপস থেকে প্রকাশিত প্রতিটি অবস্থান আপনার নিজের সার্ভারে সংরক্ষণ করে, যেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড জড়িত থাকে না।
বিল্ট-ইন MQTT ব্রোকার
পাসওয়ার্ড প্রমাণীকরণ সহ বান্ডেল করা একলিপ্স মোসকিউটো ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গা থেকে ফোনগুলির সংযোগের জন্য প্রস্তুত।
লাইভ ম্যাপ এবং ট্র্যাক
ওয়েব UI শেষ অবস্থান, দৈনিক ট্র্যাক, এবং একটি লাইভ ম্যাপ দেখায় যা ওয়েবসকেট-এর মাধ্যমে আপডেট হয় যখন নতুন অবস্থান আসে।
REST এবং WebSocket API
সংরক্ষিত অবস্থানগুলি JSON, GeoJSON, বা CSV ফরম্যাটে একটি নথিভুক্ত REST API-এর মাধ্যমে কোয়েরি করুন, অথবা WebSocket-এর মাধ্যমে আপডেট স্ট্রিম করুন।
প্লেইন-ফাইল স্টোরেজ
পরিচালনার জন্য কোনো SQL ডেটাবেস নেই — পয়েন্টগুলি ফ্ল্যাট ফাইল হিসাবে লেখা হয় যা ব্যাক আপ করা, পরিদর্শন করা এবং সংরক্ষণ করা সহজ।
লুয়া হুকস এবং ocat
বান্ডেল করা ocat ইউটিলিটি ব্যবহার করে লুয়া হুক এবং কমান্ড লাইন থেকে কোয়েরি হিস্টরি সহ ইনজেশন প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ OwnTracks Recorder রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।