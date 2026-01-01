এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে PinePods মোতায়েন করুন।
স্ব-হোস্টেড বহু-ব্যবহারকারী পডকাস্ট ম্যানেজার যা ক্রস-ডিভাইস সিঙ্ক, পডকাস্টইনডেক্স অনুসন্ধান এবং নেটিভ মোবাইল অ্যাপস সহ।
PinePods-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PinePods দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পাইনপডস হল একটি ওপেন-সোর্স পডকাস্ট ম্যানেজার যা পরিবার, দল এবং ব্যক্তিগত শ্রোতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের শোনার ইতিহাস তৃতীয় পক্ষের সার্ভার থেকে দূরে রাখতে চান। এটি একটি পরিমার্জিত ওয়েব ইন্টারফেসকে নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্টদের সাথে একত্রিত করে, যাতে বাণিজ্যিক পডকাস্ট প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি ডিভাইস সিঙ্কে থাকে।
পাইনপডসকে যা আলাদা করে তোলে তা হল এর প্রথম-শ্রেণীর বহু-ব্যবহারকারী মডেল যা বিল্ট-ইন gpodder API সমর্থন এবং PodcastIndex ইন্টিগ্রেশনের সাথে যুক্ত। প্রতিটি সদস্য একটি একক ব্যাকএন্ড শেয়ার করার সময় স্বাধীন সাবস্ক্রিপশন, কিউ এবং প্লেব্যাক ইতিহাস পায়। আপনার নিজের VPS-এ সার্ভারটি স্ব-হোস্ট করা আপনার সাবস্ক্রিপশন তালিকা, শোনার অভ্যাস এবং ডাউনলোড করা পর্বগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত এবং বিজ্ঞাপন ট্র্যাকার মুক্ত রাখে।
PinePods-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট
প্রতিটি সদস্যের স্বাধীন সাবস্ক্রিপশন, কিউ এবং শোনার ইতিহাস রয়েছে যা একটি শেয়ার করা সার্ভার দ্বারা সমর্থিত — পরিবার বা ভাগ করা পরিবারের জন্য আদর্শ।
বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে সিঙ্ক
প্লেব্যাক অবস্থান, কিউ এবং সাবস্ক্রিপশন ওয়েব, অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্টগুলির মধ্যে বিল্ট-ইন gpodder API এর মাধ্যমে রিয়েল টাইমে সিঙ্ক হয়।
PodcastIndex অনুসন্ধান
ওপেন পডকাস্টইনডেক্স ক্যাটালগ বা আইটিউনস সার্চের মাধ্যমে নতুন শো আবিষ্কার করুন, বিজ্ঞাপন-সমর্থিত ডিরেক্টরিগুলিতে কোয়েরি না পাঠিয়ে।
পর্ব ডাউনলোড
অফলাইন শোনা, সংরক্ষণ এবং পাবলিক ফিড থেকে শো অদৃশ্য হওয়া থেকে সুরক্ষার জন্য সার্ভারে পর্বগুলি ডাউনলোড করুন।
ইউটিউব চ্যানেল
ইউটিউব চ্যানেলগুলিতে সাবস্ক্রাইব করুন যেন সেগুলি পডকাস্ট, অডিও নিষ্কাশন সহ যাতে আপনি নিয়মিত শোগুলির মতো করে শুনতে পারেন।
OPML আমদানি এবং ব্যাকআপ
আপনার বিদ্যমান পডকাস্ট সাবস্ক্রিপশনগুলি OPML এর মাধ্যমে নিয়ে আসুন, স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপের সময়সূচী করুন এবং যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন সবকিছু এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ PinePods রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।