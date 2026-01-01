এক ক্লিকে OxiCloud স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজ যা রাস্টে তৈরি, নেক্সটক্লাউড ডেস্কটপ এবং মোবাইল ক্লায়েন্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
OxiCloud-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OxiCloud দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OxiCloud হল একটি ওপেন-সোর্স ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম যা Rust-এ লেখা, যা Nextcloud এবং OwnCloud-এর একটি দ্রুত এবং রিসোর্স-দক্ষ বিকল্প হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ফাইল আপলোড, ডাউনলোড, ফোল্ডার ম্যানেজমেন্ট, শেয়ারিং, সার্চ, ট্র্যাশ এবং একটি বিল্ট-ইন মিউজিক প্লেয়ার প্রদান করে — সবই PostgreSQL ব্যাকএন্ড সহ সেলফ-হোস্টেড। Rust রানটাইম আইডল মেমরি 100 MB-এর নিচে রাখে, যা VPS প্ল্যানগুলিতে এটিকে ব্যবহারিক করে তোলে যেখানে একটি PHP-ভিত্তিক স্ট্যাক খুব ভারী হবে।
OxiCloud সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনার সমস্ত ফাইল স্টোরেজ আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে, কোনো কোটা, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং আপনার ফাইলগুলিতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস ছাড়াই। একটি ঐচ্ছিক Nextcloud কম্প্যাটিবিলিটি লেয়ার বিদ্যমান Nextcloud ডেস্কটপ এবং মোবাইল ক্লায়েন্টদের কোনো রিকনফিগারেশন ছাড়াই সংযোগ করতে দেয়।
OxiCloud-এর মূল ফিচারগুলো
Nextcloud ক্লায়েন্ট সমর্থন
একটি ঐচ্ছিক নেক্সটক্লাউড সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তর বিদ্যমান নেক্সটক্লাউড ডেস্কটপ এবং মোবাইল সিঙ্ক ক্লায়েন্টদের সেগুলিকে পুনরায় ইনস্টল বা পুনরায় কনফিগার না করেই অক্সিক্লাউডের সাথে সংযোগ করতে দেয়।
কম মেমরি ব্যবহার
Rust + mimalloc রানটাইম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ১০০ এমবি-এর কম ব্যবহার করে, যা OxiCloud-কে ছোট VPS প্ল্যানগুলিতে ব্যবহারিক করে তোলে যেখানে PHP-ভিত্তিক ক্লাউড স্টোরেজ স্ট্যাকগুলি উপলব্ধ RAM নিঃশেষ করে ফেলবে।
ফাইল শেয়ারিং লিঙ্ক
ফাইল এবং ফোল্ডারের জন্য পাবলিক শেয়ার লিঙ্ক তৈরি করুন যাতে বাইরের প্রাপকরা আপনার সার্ভারে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি না করেই বিষয়বস্তু ডাউনলোড করতে পারে।
ট্র্যাশ এবং পুনরুদ্ধার
মুছে ফেলা ফাইল তাৎক্ষণিকভাবে মুছে ফেলার পরিবর্তে রিসাইকেল বিনে চলে যায়, যা স্থায়ীভাবে মুছে ফেলার আগে আপনাকে একটি পুনরুদ্ধারের সুযোগ দেয়।
বিল্ট-ইন মিউজিক প্লেয়ার
প্লেলিস্ট সমর্থন এবং ট্র্যাক মেটাডেটা সহ সরাসরি ব্রাউজার থেকে অডিও ফাইল স্ট্রিম করুন — কোনো আলাদা মিডিয়া সার্ভার বা প্লাগইন প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ OxiCloud রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।