এক ক্লিকে PicoClaw স্থাপন করুন।
গো-তে লেখা একটি অতি হালকা এআই সহকারী, যা নেটিভ এমসিপি সমর্থন এবং ৩০টিরও বেশি এলএলএম প্রদানকারী ইন্টিগ্রেশন সহ আসে।
PicoClaw-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PicoClaw দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PicoClaw হলো Sipeed দ্বারা শুরু করা একটি স্বাধীন ওপেন-সোর্স AI অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং যা সম্পূর্ণভাবে Go দিয়ে স্ক্র্যাচ থেকে লেখা হয়েছে। প্রজেক্টটি একটি সেলফ-বুটস্ট্র্যাপিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনর্নির্মিত হয়েছিল — AI এজেন্ট নিজেই আর্কিটেকচার মাইগ্রেশন এবং কোড অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করেছে — যার ফলে একটি একক স্ট্যাটিক বাইনারি তৈরি হয়েছে যা এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে বুট হয় এবং একটি একক CPU কোরে চলে।
ছোট, দ্রুত এবং যেকোনো জায়গায় ডিপ্লয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, PicoClaw অনেক ভারী এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের মতো একই ওয়ার্কলোড চালায় যখন প্রায় 10MB RAM ব্যবহার করে। একটি VPS-এ লঞ্চারটি সেলফ-হোস্ট করলে আপনি একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক কনসোল, পারসিস্টেন্ট কনফিগারেশন এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী গেটওয়ে পাবেন যা আপনার নির্বাচিত LLM-কে Telegram, Discord, Matrix, WeChat এবং আপনি যে কোনো MCP সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করে।
PicoClaw-এর মূল ফিচারগুলো
অতি-নিম্ন পদচিহ্ন
10MB-এর নিচে কোর মেমরি ব্যবহার এবং এক সেকেন্ডের কম বুট টাইম মানে একটি একক VPS আপনার স্ট্যাকের বাকি অংশের পাশাপাশি PicoClaw হোস্ট করতে পারে, কোনো পরিমাপযোগ্য অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই।
ওয়েব কনসোল লঞ্চার
পোর্ট 18800-এ ব্রাউজার-ভিত্তিক লঞ্চার আপনাকে হাতে JSON ফাইল সম্পাদনা না করেই প্রদানকারী, চ্যানেল এবং গেটওয়ে সেটআপ ধাপে ধাপে দেখাবে।
অন্তর্নির্মিত MCP সমর্থন
ফার্স্ট-ক্লাস মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল ইন্টিগ্রেশন আপনাকে যেকোনো এমসিপি সার্ভার সংযোগ করার সুবিধা দেয়, কাস্টম প্লাগইন না লিখেই এজেন্টের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য।
30+ LLM প্রোভাইডার
OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, এবং আরও অনেক কিছু একটি একক model_list কনফিগারেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করুন।
মাল্টি-চ্যানেল গেটওয়ে
একটি একক স্থাপন থেকে দীর্ঘস্থায়ী গেটওয়ে আপনার এজেন্টকে টেলিগ্রাম, ডিসকর্ড, ম্যাট্রিক্স, আইআরসি, উইচ্যাট এবং উইকমের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে।
স্মার্ট মডেল রাউটিং
নিয়ম-ভিত্তিক রাউটিং সহজ প্রশ্নগুলিকে হালকা মডেলগুলিতে এবং জটিল প্রশ্নগুলিকে ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলিতে পাঠায়, গুণমান নষ্ট না করে API খরচ কমায়।
কেন Hostinger-এ PicoClaw রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।