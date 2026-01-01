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স্ব-হোস্টেড অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম যা বুদ্ধিমান মনিটরিং এজেন্ট তৈরি করে, যা ওয়েব পর্যবেক্ষণ করে এবং আপনার হয়ে কাজ করে।
Huginn-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Huginn দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Huginn হলো একটি ওপেন-সোর্স অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে ওয়েবসাইট মনিটর করতে, ডেটা পরিবর্তন ট্র্যাক করতে, কন্টেন্ট একত্রিত করতে এবং মাল্টি-স্টেপ ওয়ার্কফ্লো এক্সিকিউট করার জন্য এজেন্ট তৈরি করতে দেয় — সবকিছু আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে। এটিকে আপনি কোনো রেট লিমিট এবং সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই একটি সেলফ-হোস্টেড IFTTT বা Zapier হিসেবে ভাবতে পারেন। এজেন্টরা ইভেন্টের জন্য নজর রাখতে পারে, সার্ভিসগুলোর মধ্যে ডেটা ট্রান্সফর্ম ও রাউট করতে পারে, নোটিফিকেশন পাঠাতে পারে এবং একটি ভিজ্যুয়াল ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে জটিল পাইপলাইন সমন্বয় করতে পারে।
আপনার VPS-এ Huginn চালানো মানে হলো অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো নির্ভরযোগ্যভাবে চব্বিশ ঘন্টা এক্সিকিউট হয় অভ্যন্তরীণ সিস্টেম এবং ব্যক্তিগত ডেটা সোর্সগুলোতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস সহ, যা ক্লাউড-ভিত্তিক অটোমেশন সার্ভিসগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে না, একইসাথে আপনার API কী এবং বিজনেস লজিক সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
Huginn-এর মূল ফিচারগুলো
কাস্টম এজেন্ট বিল্ডার
কোড না লিখে একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে মনিটরিং এবং অটোমেশন এজেন্ট তৈরি করুন, যা ওয়েব পরিষেবা এবং ডেটা উত্সগুলিকে ওয়ার্কফ্লোতে সংযুক্ত করে।
ওয়েবসাইট মনিটরিং
যেকোনো ওয়েবসাইটে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন নিরীক্ষণ করুন এবং যখন দাম কমে যায়, খবর প্রকাশিত হয়, অথবা নির্দিষ্ট কীওয়ার্ড সনাক্ত করা হয় তখন পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
শিডিউলড সম্পাদন
ক্রন-সদৃশ সময়সূচীতে এজেন্ট চালান অথবা ইভেন্ট দ্বারা সেগুলিকে ট্রিগার করুন, যাতে সময়-সংবেদনশীল অটোমেশনগুলি তাদের সুযোগ কখনো হাতছাড়া না করে।
ডেটা রূপান্তর
বিল্ট-ইন ট্রান্সফরমেশন এজেন্ট ব্যবহার করে ধাপগুলির মধ্যে ডেটা ফিল্টার, পার্স এবং রিফর্ম্যাট করুন, যা JSON, XML, এবং রেজেক্স প্যাটার্নগুলি পরিচালনা করে।
একাধিক ব্যবহারকারী সাপোর্ট
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি দলগুলিকে সংবেদনশীল এজেন্ট শংসাপত্র প্রকাশ না করেই অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোতে ভাগ করে নিতে এবং সহযোগিতা করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Huginn রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।