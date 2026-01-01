এক ক্লিকে ফ্রেশআরএসএস ইনস্টল করুন।
আপনার পছন্দের সব ওয়েবসাইট এবং খবরের উৎস এক জায়গায় ম্যানেজ করার জন্য হালকা ওজনের সেল্ফ-হোস্টেড RSS ফিড এগ্রিগেটর।
FreshRSS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FreshRSS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FreshRSS হলো একটি বিনামূল্যের, সেল্ফ-হোস্টেড RSS এবং Atom ফিড এগ্রিগেটর, যা আপনার সমস্ত তথ্যের উৎসকে একটি একক, দ্রুত পঠন ইন্টারফেসে নিয়ে আসে। PHP দিয়ে তৈরি এবং ন্যূনতম রিসোর্স প্রয়োজন, এটি বহু-ব্যবহারকারী স্থাপন, ব্যাপক কীবোর্ড শর্টকাট, উন্নত ফিল্টারিং এবং সম্পূর্ণ আর্টিকেল কনটেন্ট ফেচিং সমর্থন করে — যাতে আপনাকে প্রতিটি উৎস আলাদাভাবে দেখতে না হয়। মোবাইল-রেসপন্সিভ ডিজাইন এবং Reeder ও NetNewsWire-এর মতো থার্ড-পার্টি রিডারদের সাথে API সামঞ্জস্য এটিকে Google Reader-এর মতো বন্ধ হয়ে যাওয়া পরিষেবাগুলির জন্য একটি সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করে তোলে।
আপনার VPS-এ FreshRSS সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার স্থানীয় ইন্টারনেট সংযোগ নির্বিশেষে 24/7 ফিড আপডেট, আপনার পড়ার অভ্যাসের উপর সম্পূর্ণ গোপনীয়তা এবং কোনো অ্যালগরিদম আপনার দেখা বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবে না। আপনার যত্ন সহকারে কিউরেট করা সাবস্ক্রিপশন এবং পড়ার ইতিহাস পারসিস্টেন্ট স্টোরেজে সংরক্ষিত থাকে, যা কন্টেইনার আপডেটের পরেও সুরক্ষিত থাকে।
FreshRSS-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-ব্যবহারকারী সাপোর্ট
ব্যক্তিগত সাবস্ক্রিপশন এবং পড়ার পছন্দ সহ আলাদা অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, যা এটিকে পরিবার এবং দলের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
উন্নত ফিল্টারিং
কীওয়ার্ড, লেখক বা কাস্টম নিয়ম দ্বারা নিবন্ধগুলি ফিল্টার করুন এবং যেকোনো বিষয়বস্তু তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেতে সমস্ত ফিড জুড়ে অনুসন্ধান করুন।
তৃতীয় পক্ষের রিডার এপিআই
ফিভার এবং গুগল রিডার এপিআই-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যাতে Reeder এবং Unread-এর মতো জনপ্রিয় মোবাইল অ্যাপগুলি আপনার ইনস্ট্যান্সের সাথে সিঙ্ক করতে পারে।
সম্পূর্ণ আর্টিকেল আনা হচ্ছে
যে ফিডগুলি শুধুমাত্র সারাংশ প্রকাশ করে, সেগুলির জন্য সম্পূর্ণ নিবন্ধের বিষয়বস্তু পুনরুদ্ধার করুন, সবকিছু একটি ইন্টারফেসের মধ্যে পঠনযোগ্য রেখে।
OPML আমদানি ও রপ্তানি
স্ট্যান্ডার্ড OPML ফাইল ব্যবহার করে যেকোনো ফিড রিডার থেকে আপনার সাবস্ক্রিপশন মাইগ্রেট করুন, ম্যানুয়ালি পুনরায় এন্ট্রি করার প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ FreshRSS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।