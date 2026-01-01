এক ক্লিকে চার্টব্রু স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম যা API, SQL, এবং NoSQL ডেটাকে একটি AI সহকারীর সাথে লাইভ ড্যাশবোর্ডে পরিণত করে।
Chartbrew-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Chartbrew দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
চার্টব্রু হল একটি ওপেন-সোর্স অ্যানালিটিক্স এবং রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম যা এমন দলগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের একাধিক উৎস থেকে ডেটা একটি একক লাইভ ড্যাশবোর্ডে একত্রিত করার প্রয়োজন। এটি সরাসরি REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics, এবং অনেক SaaS টুলের সাথে সংযুক্ত হয়, তারপর চার্ট রেন্ডার করে যা তৃতীয় পক্ষের ETL পরিষেবা ছাড়াই একটি সময়সূচী অনুযায়ী রিফ্রেশ হয়।
আপনার নিজের VPS-এ চার্টব্রু স্ব-হোস্ট করা API কী, কোয়েরি ফলাফল এবং গ্রাহকের ডেটা আপনার পরিবেশের মধ্যে রাখে, শেয়ার করা ড্যাশবোর্ডে প্রতি-সিট মূল্য সরিয়ে দেয় এবং আপনাকে রিপোর্টগুলি কীভাবে সময়সূচী করা হয়, এম্বেড করা হয় এবং ক্লায়েন্ট বা স্টেকহোল্ডারদের সাথে শেয়ার করা হয় তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Chartbrew-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-উৎস সংযোগকারী
REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, এবং জনপ্রিয় SaaS টুলস থেকে ডেটা একটি ড্যাশবোর্ড ভিউতে নিয়ে আসুন।
AI চার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট
আপনি যে চার্টটি চান তা সহজ ইংরেজিতে বর্ণনা করুন এবং বিল্ট-ইন AI-কে আপনার জন্য কোয়েরি ও ভিজ্যুয়ালাইজেশন তৈরি করতে দিন।
শিডিউল করা রিপোর্টগুলো
একটি ক্রন সময়সূচী অনুযায়ী ডেটাসেট রিফ্রেশ করুন এবং ইমেল বা স্ল্যাকের মাধ্যমে স্ন্যাপশট পাঠান যাতে স্টেকহোল্ডাররা লগ ইন না করেই নতুন ডেটা পায়।
এম্বেডযোগ্য ড্যাশবোর্ড
শুধুমাত্র পঠনযোগ্য পাবলিক লিঙ্ক শেয়ার করুন অথবা ক্লায়েন্ট পোর্টাল, ইন্ট্রানেট এবং বাহ্যিক অ্যাপগুলিতে আইফ্রেমের মাধ্যমে সরাসরি চার্ট এম্বেড করুন।
টিম সহযোগিতা
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ সতীর্থদের একসাথে ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে, পর্যালোচনা করতে এবং মন্তব্য করতে আমন্ত্রণ জানান।
কেন Hostinger-এ Chartbrew রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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Ackee
Ackee হলো প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড Node.js অ্যানালিটিক্স টুল।