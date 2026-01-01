এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Photofield স্থাপন করুন।
গতি-কেন্দ্রিক স্ব-হোস্টেড ফটো গ্যালারি যা একটি মসৃণ জুমযোগ্য টাইমলাইনে হাজার হাজার ছবি রেন্ডার করে।
Photofield-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Photofield দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফটোগ্রাফিফিল্ড হল একটি ওপেন-সোর্স একক-বাইনারি ফটো গ্যালারি যা একটি মাত্র আবেশকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে: গতি। ছোট থাম্বনেইলে ছবিগুলিকে পৃষ্ঠাঙ্কন করার পরিবর্তে, এটি একটি অবিচ্ছিন্ন জুমযোগ্য ক্যানভাসে একবারে হাজার হাজার ছবি রেন্ডার করে, আপনি প্যান এবং পিঞ্চ করার সাথে সাথে উচ্চ-রেজোলিউশনের টাইলস ক্রমান্বয়ে লোড করে। ফলাফলটি একটি সাধারণ ওয়েব গ্যালারির চেয়ে একটি ডেস্কটপ ইমেজ ভিউয়ারের কাছাকাছি মনে হয়।
আপনার ভিপিএস-এ ফটোগ্রাফিফিল্ড স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন পরিকাঠামোর মধ্যে আসল ছবি এবং তাদের EXIF মেটাডেটা রাখে, কোনো SaaS ফটো পরিষেবার পরিবর্তে। সোর্স ডিরেক্টরি শুধুমাত্র পঠনযোগ্য (read-only) হিসাবে মাউন্ট করা হয় যাতে গ্যালারি কখনও আসল ফাইলগুলি পরিবর্তন বা মুছে ফেলতে না পারে, যা rsync, SCP, বা Syncthing এর মাধ্যমে সিঙ্ক করা একটি বিদ্যমান আর্কাইভের জন্য এটিকে একটি নিরাপদ অ-আক্রমণাত্মক ফ্রন্টএন্ড করে তোলে।
Photofield-এর মূল ফিচারগুলো
জুমযোগ্য টাইমলাইন
মাল্টি-রেজোলিউশন টাইল স্ট্রিমিং সহ একটি একক অবিচ্ছিন্ন ক্যানভাসে হাজার হাজার ছবি প্যান ও পিঞ্চ করে দেখুন।
একক-বাইনারি স্থাপন
একটি গো বাইনারি ইউআই, জিওলোকেশন ডেটাবেস এবং ইনডেক্সার এম্বেড করে, তাই কন্টেইনারটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস পরিষেবা ছাড়াই শুরু হয়।
পঠনযোগ্য লাইব্রেরি
ফটো ডিরেক্টরি রিড-অনলি হিসাবে মাউন্ট করা আছে যাতে গ্যালারি ইনডেক্সিংয়ের সময় কখনোই মূল ফাইলগুলি পরিবর্তন, নাম পরিবর্তন, বা মুছে ফেলতে না পারে।
স্থানীয় বিপরীত জিওকোডিং
বান্ডেল করা জিওলোকেশন ডেটাবেস EXIF GPS স্থানাঙ্কগুলিকে সম্পূর্ণ অফলাইনে স্থান নামে রূপান্তর করে, কোনো তৃতীয় পক্ষের ম্যাপ API কল ছাড়াই।
দ্রুতগতির সূচীকরণ
ইনডেক্সার SSD-তে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার ফাইল হারে নতুন ছবি স্ক্যান করে এবং ব্রাউজিং বাধাগ্রস্ত না করে পর্যায়ক্রমে গ্যালারি আপডেট করে।
ঐচ্ছিক AI সার্চ
সম্পূর্ণ সংগ্রহ জুড়ে সিম্যান্টিক ইমেজ সার্চ এবং মুখমণ্ডল সনাক্তকরণ সক্ষম করতে একটি বাহ্যিক ফটোফিল্ড এআই হোস্ট সংযুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ Photofield রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।