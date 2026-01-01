M3DB এক ক্লিকে স্থাপন করুন।
বিতরণ করা টাইম-সিরিজ ডেটাবেস এবং প্রোমিথিউস রিমোট স্টোরেজ ব্যাকএন্ড উবারে তৈরি প্ল্যানেট-স্কেল মেট্রিক্সের জন্য।
M3DB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
M3DB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
M3DB একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড টাইম-সিরিজ ডেটাবেস যা মূলত উবারে তৈরি করা হয়েছিল প্রতি সেকেন্ডে বিলিয়ন বিলিয়ন মেট্রিক ইনজেস্ট, স্টোর এবং হাজার হাজার হোস্ট জুড়ে কোয়েরি করার জন্য। এটি একটি এমবেডেড etcd-ব্যাকড কোঅর্ডিনেটরকে একটি হাই-কম্প্রেশন TSDB ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করে যা মনিটরিং ওয়ার্কলোডের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, এবং পোর্ট 7201-এ m3coordinator-এর মাধ্যমে একটি প্রোমিথিউস-কম্প্যাটিবল রিমোট রিড এবং রিমোট রাইট API সহ PromQL কোয়েরি প্রকাশ করে।
আপনার নিজের VPS-এ M3DB সেল্ফ-হোস্ট করা আপনাকে প্রোমিথিউস এবং গ্রাফাইট মেট্রিক্সের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, সাশ্রয়ী ডেটা ধারণ, নেমস্পেস এবং রেপ্লিকেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং একটি একক বাইনারি দেয় যা আপনার ডেটা বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি একক নোড থেকে একটি গ্লোবাল মাল্টি-জোন ক্লাস্টারে স্কেল করতে পারে।
M3DB-এর মূল ফিচারগুলো
Prometheus দূরবর্তী স্টোরেজ
প্রমিথিউসের জন্য রিমোট রিড এবং রিমোট রাইটের মাধ্যমে M3DB-কে একটি ড্রপ-ইন দীর্ঘমেয়াদী ব্যাকএন্ড হিসাবে ব্যবহার করুন, স্যাম্পলিং ছাড়াই বছরের পর বছর মেট্রিক্স সংরক্ষণ করে।
PromQL ক্যোয়ারি ইঞ্জিন
নেটিভ PromQL ব্যবহার করে m3coordinator এর মাধ্যমে সংরক্ষিত মেট্রিক্স কোয়েরি করুন, যা M3DB কে Grafana এবং বিদ্যমান Prometheus ড্যাশবোর্ডগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।
উচ্চ-কম্প্রেশন TSDB
গরিলা-স্টাইলের কম্প্রেশন সহ একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত কলামার স্টোরেজ ইঞ্জিন লক্ষ লক্ষ সক্রিয় টাইম সিরিজ থাকলেও ডিস্কের ব্যবহার কম রাখে।
কনফিগারযোগ্য নেমস্পেস
স্বাধীন ধারণক্ষমতা, ব্লক আকার এবং রেজোলিউশন সহ একাধিক নেমস্পেস সংজ্ঞায়িত করুন যাতে দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেজ খরচের সাথে দ্রুত কোয়েরিগুলির ভারসাম্য বজায় থাকে।
অন্তর্নির্মিত etcd
একক-নোড চিত্রটি ক্লাস্টার টপোলজি এবং প্লেসমেন্টের জন্য এম্বেডেড etcd সহ আসে, যা একটি বাহ্যিক সমন্বয় পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
গ্রাফাইট ইনজেশন
বিল্ট-ইন গ্রাফাইট কার্বন ইনজেশন দলগুলিকে গ্রাফাইট এবং প্রোমিথিউস মেট্রিকগুলিকে একটি সমন্বিত কোয়েরি API সহ একটি একক স্টোরেজ স্তরে একত্রিত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ M3DB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।