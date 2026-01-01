এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে DuckDNS স্থাপন করুন।
বিনামূল্যে ডাইনামিক ডিএনএস ক্লায়েন্ট যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ডোমেনকে আপনার বর্তমান আইপি ঠিকানায় নির্দেশিত রাখে একটি স্ট্যাটিক আইপি ছাড়াই।
DuckDNS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DuckDNS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Duck DNS হলো একটি বিনামূল্যের ডায়নামিক DNS সার্ভিস যা লক্ষ লক্ষ হোম ল্যাব ব্যবহারকারী এবং সেল্ফ-হোস্টারদের দ্বারা আবাসিক ইন্টারনেট সংযোগের পেছনে থাকা সার্ভার এবং ডিভাইসগুলিতে নির্ভরযোগ্য অ্যাক্সেস বজায় রাখার জন্য বিশ্বস্ত। বেশিরভাগ ISP পরিবর্তনশীল IP অ্যাড্রেস বরাদ্দ করে, কিন্তু Duck DNS আপনার পাবলিক IP ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে এবং এটি পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আপনার নির্বাচিত সাবডোমেন আপডেট করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করে — সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।
এই টেমপ্লেটটি হোস্ট নেটওয়ার্কিং মোডে অফিসিয়াল Duck DNS ক্লায়েন্ট কন্টেইনার চালায়, যা এটিকে সঠিক IP দৃশ্যমানতা দেয়। কনফিগারেশন রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে যাতে আপনার সাবডোমেন এবং টোকেন সেটিংস কখনো হারিয়ে না যায়। আপনার একটি হোম সার্ভার, একটি Raspberry Pi প্রোজেক্ট, অথবা একটি সেল্ফ-হোস্টেড VPS অ্যাপ্লিকেশনে স্থিতিশীল অ্যাক্সেসের প্রয়োজন হোক না কেন, Duck DNS একটি স্ট্যাটিক IP বা একটি কমার্শিয়াল DDNS সার্ভিসের জন্য অর্থ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
DuckDNS-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় আইপি আপডেট
যখন আপনার পাবলিক আইপি ঠিকানা পরিবর্তিত হয় তখন সনাক্ত করে এবং অবিলম্বে আপনার ডাক ডিএনএস সাবডোমেন আপডেট করে, অবিচ্ছিন্ন অ্যাক্সেস বজায় রাখে।
IPv4 এবং IPv6 সমর্থন
উভয় অ্যাড্রেস ফ্যামিলির সাথে কাজ করে, যাতে আপনার আইএসপি-এর আইপি সংস্করণ অ্যাসাইনমেন্ট নির্বিশেষে আপনার সাবডোমেইন সর্বদা আপ-টু-ডেট থাকে।
একাধিক সাবডোমেন
সাবডোমেন নামের একটি কমা-বিভক্ত তালিকা সরবরাহ করার মাধ্যমে একটি একক কন্টেইনারে বেশ কয়েকটি ডাক ডিএনএস সাবডোমেন পরিচালনা করে।
অলওয়েজ-অন (Always-on) VPS পরিচালনা
একটি ভিপিএস-এ চললে ২৪/৭ সময়সূচী অনুযায়ী আপডেটগুলি নিশ্চিতভাবে কার্যকর হয়, এমনকি যখন বাড়ির নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম রিবুট হয় বা বিদ্যুৎ হারায়।
স্থায়ী কনফিগারেশন
আপনার টোকেন এবং সাবডোমেন সেটিংস একটি ডেডিকেটেড ভলিউমে সংরক্ষণ করে যাতে কন্টেইনার পুনরায় চালু হওয়ার পরে ক্লায়েন্ট সঠিকভাবে পুনরায় শুরু হয়।
কেন Hostinger-এ DuckDNS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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